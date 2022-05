Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: nette détente avec arbitrage pour actifs sans risques information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - La lourde chute des indices boursiers depuis 1 mois, la très mauvaise entame de mois de mai entraine enfin un arbitrage au profit des actifs sans risques, comme les bons du Trésor.



Il en résulte une nette détente des taux longs avec -9Pts sur nos OAT à 1,539% et un écart identique sur les Bunds à 1,005%.



Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne: il rebondit globalement de 6,7Pts, à -34,3 points, mais le sous-indicateur évaluant la situation actuelle chute de 5,7 points à -36,5 points, marquant ainsi sa troisième baisse consécutive depuis le début de la guerre en Ukraine et inscrivant son plus bas depuis mars 2020, c'est-à-dire le début de la crise sanitaire.



Plus au sud, les Bonos se détendent de -10Pts vers 2,107% et les BTP italiens de -12Pts de base vers 3,0180%



Outre-Atlantique, après le test des 3,20% lundi matin, la rémunération des T-Bonds rétrograde de -10Pts à 2,98%.

Enfin, Outre-Manche, les Gilts bénéficient d'une embellie comparable de -10,5Pts à 1,8500%.







