Taux : nette détente avec amorce de correction sur indices US

(CercleFinance.com) - Une brusque vague d'aversion au risque déferle sur les indices boursiers dont les valorisations étaient chauffée au rouge depuis 10 jours (avec de nouveaux records absolus sur le Nasdaq mercredi soir, et au-delà des 10.100Pts pour le Nasdaq-100 qui affichait +50% depuis ses planchers du 18 mars. Les T-Bonds US se détendent de -7,5Pts vers 0,673% et nos OAT finissent sur le même écart à -0,002% (retour symbolique en territoire de rendement négatif). Les Bunds allemands se détendent également de -8Pts vers -0,42% Embellie des Bonos espagnols (-5Pts à 0,63%) et des BTP italiens (-4Pts à 1,47% ) tandis que Gilts s'alignent sur les Bunds et le T-Bonds avec -0,75% à 0,195%. Le ton accommodant adopté hier soir par la Réserve fédérale n'a pas totalement rassuré les investisseurs: Elle se dit 'déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition , agressivement et dans des proportions sans précédent', notamment en renforçant ses achats de créances hypothécaires et en maintenant ses taux zéro, au moins jusqu'en 2022. Elle a réitéré sa volonté d'apporter tout le soutien nécessaire à l'économie américaine, qui reste frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Et cette épidémie semble rebondir avec une envolée des nouveaux cas quotidiens au Texas et en Arizona (+80%) mais également en Floride et dans le nord de la Californie. Les Etats Unis viennent de passer la barre des 2 millions de cas confirmés et c'est un record: des centaines de nouveaux 'clusters' ont été identifié sur le territoire américain depuis une semaine. Steven Mnuchin a profité d'une interview sur CNBC pour affirmer 'qu'un reconfinement généralisé n'était pas une option' et que 'le gouvernement est près à retourner devant le Congrès pour mettre en place davantage de stimulus'. Il a précisé que 1.000Mds$ supplémentaires seront injectés au mois de juillet, des aides directes au profit de certains états (Républicains ?) vont être discutés avec les élus du Congrès'. 'un effort particulier devrait être accompli pour soutenir les restaurants (le 1er vecteur d'emplois depuis la grande crise de 2008/2009). Selon la FED chômage demeurera élevé, des millions de personnes ne retrouveront pas leur emploi avec une économie en contraction de 6,5% en 2020. A ce propos, le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage est resté important début juin aux Etats-Unis, avec +1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, a annoncé jeudi le Département du Travail qui dénombre 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 de la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines - qui rend mieux compte des tendances de fond sur le marché du travail - s'est elle établie à 2.002.000, un repli de 286.250 par rapport à la semaine précédente. Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il s'inscrit aujourd'hui à 20.929.000, soit un recul de 339.000 d'une semaine sur l'autre... ce qui signifie que moins de 50% des 44.2 millions de personnes ayant perdu leur emploi sont indemnisés. Selon le Département du Travail, le 'PPI' (indice des prix à la production) a augmenté de 0,4% en mai aux Etats-Unis en données brutes (là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,1%), et de 0,1% hors alimentation, énergie et négoce (contre une baisse de 0,2% anticipée). Sur 12 mois glissants, le PPI se contracte de -0,8% contre un taux annuel de -1,2% en avril. Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de -0,3% à -0,4% d'un mois sur l'autre.

