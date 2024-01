Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette détente avant FOMC de la FED et PIB dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 18:37









(CercleFinance.com) - Belle entame de semaine sur le compartiment obligataire avec des gains qui effacent tout le terrain perdu à l'issue de la précédente.

Difficile de pointer un facteur décisif vu le peu de densité de l'actualité 'macro' et le silence des banquiers centraux... pourtant l'optimisme fait un retour en force alors que le semaine chargée avec une avalanche d'indicateurs de premier plan en plus des décisions de la Fed attendues mercredi (avec en point d'orgue ce vendredi, le NFP, ou rapport sur l'emploi américain pour le mois de janvier).

La banque centrale américaine a clairement indiqué qu'elle prévoyait de baisser ses taux d'intérêt en 2024 et toute la question est maintenant de déterminer à quel moment, dans quelle ampleur et à quel rythme.

Le rendement des T-Bonds 2034 s'est replié de -6Pts de base sur les T-Bonds à 4,102%, le '2 ans' efface -3Pts à 4,335%.



'Powell devrait laisser la porte ouverte à la possibilité d'une baisse de taux en mars, tout en évitant de renforcer la probabilité d'un tel scénario pour le moment', indique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Selon l'outil FedWatch, les traders ne sont plus que 48,6% à désormais anticiper une baisse de taux en mars, 50,4% tablant sur un nouveau 'statu quo'.

En Europe, la semaine sera ponctuée en zone euro ce mardi par a publication du PIB pour le quatrième trimestre, puis les prix à la consommation dans la région, attendus jeudi..

A l'image des T-Bonds US, les rendements se détendent -4,5Pts de base sur nos OAT à 2,7228% puis -5pts à 2,233% sur les Bunds.

Les BTP italiens font mieux avec -6,5Pts de base vers 3,765% et les 'Gilts' dominent -pour une fois- le classement avec -7pts à 3,915%





