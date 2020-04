Taux : nette détente au Sud avant réunion BCE (FED mercredi)

(CercleFinance.com) - Journée calme sur les OAT (-1Pt à 0,017%) ou les Bunds (+1,5Pt à 0,414%).

Peu de statistiques, sinon un chômage français en hausse de +7,1%, soit +246.000 inscriptions en mars (77.000 était le pire score mensuel lors de la crise 2008/2009, au final, 650.000 emplois avaient été perdus... ce total sera pulvérisé en moins de 2 mois).

L'embellie se poursuit sur les dettes 'périphériques' avec -7Pts de base sur le Bonos espagnols à 0,887% et surtout -14Pts sur les BTP italiens à 1,7400%.

Les investisseurs tablent sur l'activisme de la BCE et un soutien sans faille, jusqu'à ce que les européens trouve un terrain d'entente sur un soutien à l'économie (celle des pays les plus 'fragiles').

Outre Atlantique, les T-Bonds se replient alors que Wall Street poursuit son rallye haussier: le rendement affiche +4,5Pts à 0,641%.

La FED entame sa réunion de politique monétaire alors que circulent des rumeurs de 'débats' internes concernant la possible expérimentation des taux négatifs, c'est à dire rémunérer le déficit, décourager l'épargne, rendre sans objet la sélectivité: tout se vaut, le 'AAA' comme le 'CCC' puisqu'il n'y a plus de 'risque'.

Autrement dit, la FED ne s'interdit plus aucune stratégie, en plus d'être en mode 'QE no-limit'.

La Bank of Japan est elle rentrée de plain-pied dans l'ère du 'no limit' : elle a éliminé tous ses plafonds de rachats d'actifs obligataires (dette souveraine, billets de trésorerie) et annonce clairement qu'elle passe en mode 'no limit'.

Fini les 75Mds$ maximum de 'QE' par mois: elle peut en acheter le double ou le triple si la fantaisie lui en prend.

La BoJ est désormais seule face à un 'marché' qu'elle écrase déjà de toute son influence depuis 5 ans.

Elle a indiqué ce lundi qu'elle achètera toute quantité d'instrument et à n'importe quel prix : c'est donc elle qui fixe désormais la valeur de tout, à tout moment, sur ce qui n'a plus de 'marché' que le nom.

Outre les réunions de la FED et de la BCE mercredi et jeudi, les marchés découvriront également les 1ères estimations de PIB concernant la zone euro et de la France au titre du premier trimestre.