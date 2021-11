Taux : nette détente après la FED, 'Gilts' flambent après BoE

(CercleFinance.com) - Quelle journée ! Les marchés obligataires se rallient à l'euphorie générale qui se perpétue sur les indices boursiers (3 semaines et demi de hausse ininterrompue) et s'accélère depuis ce 1er novembre.

Sans surprise, les Gilts britanniques affichent la meilleure performance du jour avec -13,5Pts à 0,9410%: la Banque Centrale d'Angleterre a maintenu -un peu à la surprise générale- son taux directeur inchangé à 0,1% alors que le patron de la BoE, Andrew Bailey avait déclaré 2 semaines auparavant que 'la banque centrale devrait agir pour contenir les risques inflationnistes'.

La BoE maintient également à 875Mds£ son programme d'achats d'obligations d'Etat (entériné par 6 voix contre 3).

Les T-Bonds voient leur rendement chuter de -8,7Pts vers 1,516%, au plus bas depuis le 14 octobre, ou même le 6.

L'annonce d'un 'tapering' de -15Mds$/mois par la FED était anticipée depuis le printemps (donc, non événement) mais Jerome Powell a agréablement surpris les marchés en éloignant l'horizon d'une hausse des taux d'intérêt, au-delà de l'été 2022 (Christine Lagarde est sur la même ligne, elle écarte même l'hypothèse d'une hausse avant 2023, ça détend !).

Les T-Bonds avaient cependant quelques raisons de se détendre vu les piètres chiffres US du jour : le déficit commercial des Etats-Unis s'est creusé au mois de septembre, à 80,9 milliards de dollars contre 72,8 milliards en août (révisé d'une estimation initiale qui était de 73,3 milliards), d'après le Département du Commerce.

Ce creusement de 11,2%, un peu plus important que celui prévu par Jefferies, traduit une augmentation des importations américaines de 0,6% à 288,5 milliards de dollars, mais surtout une baisse de 3% des exportations, à 207,6 milliards.

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 30 octobre aux Etats-Unis pour s'établir à 269.000 contre 283.000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon le Département du Travail américain.

Enfin, la productivité non-agricole a chuté de -5% aux Etats-Unis au troisième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la première estimation du Département du Travail, une chute de la productivité supérieure à -4% du consensus.

Cette dégradation, la pire depuis le deuxième trimestre 1981, traduit une croissance de seulement 1,7% de la production pour une augmentation de 7% du nombre d'heures travaillées.

Mais le chiffre le plus emblématique, c'est l'envol des coûts unitaires salariaux qui se sont accrus de 8,3%... ce qui en revanche n'est pas rassurant du point de vue des anticipations d'inflation.

Nette détente des taux également sur le vieux continent, en zone Euro notamment, où les écarts ont été supérieurs à -8Pts de base, notamment nos OAT à 0,109%, à -11Pts de base sur les BTP à 0,931%.

Les Bunds effacent -6,2Pts à -0,2300%, les Bonos espagnols -7,5Pts à 0,446%.

Ce jeudi matin, les opérateurs ont pris connaissance des indices PMI composites de la France et de la zone euro.

S'étant replié de 55,3 en septembre à 54,7, l'indice composite de l'activité globale française s'établit en octobre à son plus bas niveau depuis six mois, la croissance du secteur privé ayant ainsi ralenti pour un quatrième mois consécutif.

Se repliant de 56,2 en septembre à 54,2, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche en octobre son plus bas niveau depuis six mois, et signale en outre un troisième ralentissement consécutif de la croissance du secteur privé.

En ce qui concerne l'inflation, elle s'élève à 2,7%... mais Christine Lagarde s'est déclarée confiante dans une décrue d'ici 2022

