Taux: nette détente après chute 'dépenses ménages' de la FED information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 18:32

(CercleFinance.com) - Journée en 2 temps sur les marchés obligataires, avec un mauvais début de matinée, des rendement à des niveaux record en Europe (nos OAT frôlaient les 3,00%) mais la vapeur s'est inversée avec un chiffre qui ne figurait pas dans préoccupations immédiates des marchés (comme le 'NFP' vendredi par exemple) mais qui constitue un 'game changer' ce mardi.



Les taux longs US qui ont affiché symboliquement 4,000% (pire niveau de l'année et depuis 14 ans) ont reflué dès 17H avec la publication par la FED de New York de son indice anticipé de dépenses consommation du mois d'août: il ressort en forte baisse de -1,8 vers 6,00, ce qui préfigure un ralentissement de la croissance, ce qui est exactement le but poursuivi afin de provoquer une décrue de l'inflation au 4ème trimestre aux Etats Unis.



Au-delà des mesures monétaires, les nouvelles restrictions US sur les exportations de technologies vers la Chine décrétées vendredi dernier pourraient également y contribuer.

Les T-Bonds sont presque revenus à l'équilibre vers 3,895% et la détente se poursuit malgré la remontée des actions ('risk-on').

L'autre élément qui a pu 'détendre' les marchés obligataires US, c'est la révision de la croissance US de +2,3% à +1,6% en 2023 par le FMI: cela aussi devrait tempérer l'inflation.



Le FMI a également révisé à la baisse la prévision de croissance de la France à +0,7% alors que notre projet de budget 2023 est bâti sur une hypothèse de hausse de +1,5% du PIB.

Pour 2022, le FMI révise en peu à la hausse ses estimations de +2,3% à +2,5%, le quoi qu'il en coûte énergétique devrait en effet soutenir l'activité.

Nos OAT finissent la journée inchangées à 2,885% contre 2,972% ce matin.



Les Bunds se détendent de -3Pts à 2,294% alors que le FMI prévoit une récession de -0,3% en Allemagne en 2023... et de -0,2% en Italie (les BTP se dégradent de +2Pts de base à 4,653% après avoir plafonné vers 4,775%).



Le FMI revoit en revanche à la hausse ses estimations d'inflation mondiale à +8,8% en 2022 (contre 4,7% en 2021) et un de ses économistes (Gourinchas) qualifie de très 'douloureuses' les perspectives pour fin 2022, avec une croissance réduite de +7% en 2021 à 3,2% en 2022: 'Au moins un tiers des pays développés subiront une récession cette année'.



Mentions spéciale pour les 'Gilts 'britanniques qui terminent apparemment à l'équilibre alors que la BoE va prolonger son soutien aux émissions de maturité longue au-delà de ce vendredi : et cela suffit à peine à restaurer le calme puisque le '20 ans' se tend de +6Pts à 4,95%, le '25 ans' de +12Pts à 4,955% et le '30 ans' de +12Pts à 4,835%.

Tout ceci n'est pas bon signe.