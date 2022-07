Taux: nette détende en hebdo, embellie sur les BTP italiens information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Après l'embellie du début de la semaine qui à ramené les taux longs jusqu'à -100Pts sous les records de la mi-juin, les marchés obligataires avaient entamé une correction ce matin... mais les rendements se sont de nouveau détendus dans l'après-midi et ressortent peu changés par rapport aux plancher de la veille.



Nos OAT affichent +1,5Pt à 1,3900% et les Bunds +2Pts à 0,82300%, les Bonos espagnols se détendent même de -4Pts vers 1,927%.

La bonne surprise provient des BTP italiens qui se détendent de -10Pts à 3,15% (-27Pts sur la semaine): le 'spread' avec l'Allemagne se contracte vers +233Pts de base contre 250 en début de semaine.



A Wall Street, les T-Bonds effacent également -4Pts à 2,645% car les

'chiffres du jour' n'incitent pas à l'euphorie: le PMI de Chicago chute de -3Pts vers 52,1 (contre 55 attendu).



Très attendu, l'indice d'inflation 'PCE' (très suivi par la FED) affiche une hausse annualisée de +6,8% en données totales, elle est de +4,8% hors énergie et alimentation (contre 4,7% attendu): pas de signe de plafonnement ou d'inflexion à la baisse aux Etats Unis comme certains l'espéraient.



Avec la flambée de prix, les ménages s'empressent d'acheter ce qui risque de valoir plus cher ces prochains mois: les dépenses de consommation des ménages ont progressé de 1,1% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, déjouant une anticipation de +0,8%.

De leur côté, les revenus des ménages se sont accrus de 0,6%, les coûts salariaux progressent de +1,3% (plus fortement que les 1,1% attendus).



En Europe, le PIB de l'Allemagne est resté inchangé (0,0%) au deuxième trimestre 2022 par rapport au premier, selon les données ajustées des variations de prix, saisonnières et calendaires de Destatis, alors que Commerzbank espérait une croissance de 0,1%.



'Après un début d'année brillant (+0,8% au premier trimestre, chiffre révisé d'une estimation précédente qui était de +0,2%), la croissance économique s'est arrêtée, sans amélioration en vue', constate la banque, pour qui le risque de récession augmente.



La PIB de la zone euro pour le deuxième trimestre (corrigé des variations saisonnières) a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,6% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire d'Eurostat: le score est 'amélioré' par la hausse surprise de +1% du PIB italien.

Mais attention à l'inflation : elle s'établit à près de 9% en moyenne dans l'Eurozone (à 8,9% contre 8,6% en juin), à plus de 9% dans l'UE et en Espagne elle bat un record à +10,8%, pire que les 10% anticipés.