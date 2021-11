Taux : nette dégradation sur les T-Bonds, fermeté en Europe

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Tous les actifs grimpaient de concert la semaine dernière : matières premières, or, indices boursiers, marché obligataires... mais ce lundi, l'or et les Bons du Trésor corrigent.

Le calendrier 'macro' était pourtant vierge de publications ce lundi mais des opérateurs semblent redevenir perméables à la crainte que les pressions inflationnistes persistantes n'amènent les banques centrales à réagir plus tôt qu'elles ne l'auraient souhaité.

Les T-Bonds se retendent de +6Pts vers 1,6000% en ce début de semaine qui sera marquée par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis: Wall Street parie sur une nouvelle hausse des actions, comme chaque année, et repasse en mode 'full risk on', ce qui peut nuire aux 'treasuries' qui seont 'risk off'.

Les marchés américains seront fermés jeudi et n'ouvriront que pour une séance écourtée vendredi (pas l'obligataire), ce qui conduit bon nombre d'intervenants à anticiper des volumes d'échanges plus réduits cette semaine y compris en Europe.

Si les T-Bonds se dégradent, la tendance demeure positive en Europe avec des Bunds qui efface -1Pt à -0,3060%, c'est plus timide en France et en Espagne (-0,5Pt de base à 0,046% et 0,422% respectivement).

Les BTP italiens font cavalier seul à la baisse avec +1Pt à 0,951%.

Meilleure performance pour le '10 ans' irlandais qui efface -5Pts à 0,105%.

Aucun mouvement outre-manche avec des 'Gilts' figés vers 0,9340%, mais cela suffit pour reprendre l'avantage sur le '10 ans' italien.