Taux : nette dégradation, le stress sur les banques recule

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -La dernière semaine du mois de mars débute par une franche consolidation : les marchés obligataires pâtissent du retour du 'risk-on' alors que le niveau de stress concernant le secteur bancaire retombe, suite aux déclarations rassurante d'Olaf Scholz sur la Deutsche Bank notamment.



Nos OAT se tendent de +9Pts vers 2,748% (après 2,7900% ce matin), les Bunds affichent +11Pts à 2,232% T-Bonds de +11Pts à 3,491%, les 'Gilts' britanniques se dégradent de 12Pts à 3,402%.



Peu de chiffres au menu ce lundi mais il s'agit d'une bonne nouvelle qui nous est venue d'Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a grimpé de 91,1 points en février à 93,3 points en mars, marquant ainsi sa cinquième hausse consécutive, malgré le stress dans le secteur bancaire...une évolution principalement attribuable aux attentes des entreprises.



'Cette augmentation suggère que l'Allemagne bénéficie toujours de la baisse des prix de l'énergie et de l'atténuation des problèmes d'approvisionnement et n'a pas encore ressenti pleinement les effets du resserrement des conditions monétaires', réagit Capital Economics.



Outre Atlantique, les T-Bonds se sont tendus jusqu'à +14Pts à 3,517% avant de se stabiliser à +12Pts vers 3,497%.

Les anticipations de hausse de +25Pts (à 5,25%) du taux directeur de la FED début mai sont remontées en l'espace du weekend de 10% à 36%.



L'un des éléments à surveiller au cours des prochains jours sera une nouvelle fois l'évolution de l'inflation, qui reste l'une des principales préoccupations des marchés (réponse en fin de semaine).



Les investisseurs seront à l'affût de nouveaux signes de tensions sur les prix avec la parution, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en zone euro, qui seront suivis vendredi par ceux des prix à la consommation mesurés par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) aux Etats-Unis.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.