Taux: nette dégradation, la FED pourrait rajouter 2 fois +75 information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 19:42

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires de dégradent de nouveau sensiblement ce mercredi et sur un large front.



Nos OAT se tendent de +10Pts à 2,951% (comme les BTP italiens à 4,79%), les Bunds de +10,5Pts vers 2,375%, les Bonos espagnols de +13,5Pts à 3,5600%.



Au Royaume-Uni, les 'Gilts ' font cavalier seul à la hausse avec une légère détente de -2Pts à 3,9240 alors que l'inflation a accéléré en septembre pour dépasser le seuil des 10% sur un an (10,1% officiellement).



Liz truss pourrait faire prochainement l'objet d'une motion de censure au sein de son propre parti: en attendant, elle exclut de démissionner et promet qu'elle 'va continuer à se battre pour relancer son pays'... mais sa ministre de l'intérieur vient d'annoncer sa démission.

Plusieurs démissions de membres du gouvernement avaient préfiguré la chute de Boris Johnson.



Mauvaise journée pour les T-Bonds qui flambent de +11Pts vers 4,11% et affichent leur pire niveau depuis juillet 2008. A noter que le '30 ans' affiche ce même rendement de 4,11% tandis que le '1 an' grimpe à 4,60%.



Et cette dégradation se propage au fil des heures malgré un chiffre bien médiocre publié par le Département du Commerce : il fait état d'une chute de 8,1% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis le mois dernier, à 1.439.000 en rythme annualisé, un niveau manquant les attentes des économistes.



En revanche, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont quant à eux accrus de 1,4% à 1.564.000 en septembre, dépassant ainsi le consensus de marché.



Le Livre Beige de la Fed apportera, lui, une vue qualitative des conditions d'activité jusqu'au début d'octobre, sachant que le marché américain du travail apparaît toujours aussi robuste et que l'inflation ne faiblit pas.



La courbe des taux US qui se dégrade de +10/12Pts du '1 an' au '20 ans' suggère que ce sont bien 2 hausses de 75Pts par la FED qui sont anticipées le 2 novembre et 15 décembre prochain... soit un objectif final de 5,00%.