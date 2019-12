Taux : nette dégradation et nombreuses situations paradoxales

(CercleFinance.com) - Y'a t'il un lien entre la dégradation du marché obligataire allemand (de -0,29% vers -0,25%) et la publication d'un indice allemand Ifo supérieur aux attentes ?

Probablement pas le moindre car la hausse de +1,2Pts à 96,3 (mieux que les 95,5 attendus) n'a pas redonné le moindre tonus à la bourse de Francfort (-0,43% à 13.230).

Si le DAX avait pris +1,5%, on aurait pu évoquer un arbitrage lié à un fort appétit pour le risque.

Nos OAT participent au même mouvement de correction et affichent même +5Pts à 0,056%.

A noter la convergence de rendement entre nos OAT et le '10 ans' irlandais qui repasse de +0,024% à 0,065%... et pourtant les déficits irlandais sont considérablement plus massifs que ceux de la France.

Autre situation paradoxale, le rendement des 'bonos' espagnols se dégrade de -2,5Pts à 0,425% et demeure supérieure à celle du '10 ans' portugais (autre pays à bilan budgétaire compliqué) qui affiche +3Pts à 0,385%.

Les BTP italiens se montrent plus volatils avec +7Pts à 1,345% et ils sont désormais plus mal considérés que le '10 ans' grec qui se détend symétriquement de -5,5Pts à 1,285%.

Peu de mouvement sur les 'Gilts' qui s'en tirent bien a 0,773, soit juste +1Pt de base par rapport à mardi.

Peu de changement également du côté de la Suisse avec +1Pt à -0,571%.

Enfin, les T-Bonds US se dégradent de +4Pts vers 1,9300%, en l'absence de tout élément 'macro' ou chiffre significatif... mais 5ème record absolu d'affilée sur le S&P500 à 3.198,5 et sur le Nasdaq à 8.848Pts.