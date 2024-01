Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : nette dégradation en hebdo, +25Pts sur les T-Bonds US information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - Forte tension des taux outre-Atlantique à l'issue d'une semaine 'rouge vif' qui se solde par un spectaculaire revirement des anticipations de desserrement monétaire privilégié par les investisseurs depuis fin novembre.



La tension des dernières 48H est renforcée par le bond de l'indice de confiance du Michigan de +9Pts à 78,8 ce mois-ci, au plus haut depuis juillet 2021, alors que les économistes prévoyaient une hausse bien moins prononcée autour de 70.

Le '10 ans' US se dégrade encore de +2,5Pt à 4,1700%, soit +25Pts sur la semaine écoulée, et le pire performance hebdo depuis mi-octobre 2023, le '2 ans' se dégrade à de +4Pts à 4,397%, soit près de +27Pts sur la semaine.



L'indice du Michigan ne se situe plus qu'à 7% de son plus haut historique atteint en 1978.

La composante de l'enquête mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a atteint 83,3 contre 73,3 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations est ressorti à 75,9, après 67,4 en décembre.

L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête est revenue à 2,9%, un plus bas depuis la fin 2020, revenant ainsi dans l'intervalle historique de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.



Côté Europe, les intervenants ont notamment dû digérer, mercredi, un discours 'faucon' de Christine Lagarde évoquant plutôt une baisse 'probable' au mois de juin.



Ces déclarations ont entraîné une nette révision à la baisse des anticipations en matière de taux: après une tension d'une quinzaine de points, les Bunds et les OAT se figent sur leurs plus niveaux de la semaine à 2,31 et 2,83% respectivement... et les BTP italiens se détendent de -3Pts vers 3,87%.

Les 'Gilts' britanniques vont finir la semaine au plus bas, avec une tension de +2Pts vers 3,952%





