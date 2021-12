Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette dégradation en Europe, le 'risk-off' s'évanouit information fournie par Cercle Finance • 08/12/2021 à 18:35









(CercleFinance.com) - Séance de consolidation sur les marchés obligataires qui continuent d'évoluer en symbiose avec les indices boursiers depuis 3 jours. Les actions montent, les bons du Trésor de l'Eurozone aussi (les rendement reculent symétriquement), la bourse rebaisse, les taux se retendent. C'est évidemment antinomique mais tout avait beaucoup (trop) monté depuis le 26/11, avec une vague de 'risk-off' en faveur des dettes souveraines les plus 'sures', donc des prises de profits étaient logiques: c'est chose faite. Nos OAT (stables la veille) affichent +6,5pts de base à 0,042%, les Bunds +6,7Pts à -0,316%. Et c'est nettement pire au Sud avec +7,3Pts sur les Bonos espagnols à 0,408% et +11,3Pts sur les BTP italiens à 1,032%. La hausse n'est que de +4Pts de base du rendement des 'Gilts' à 0,7710% : Boris Johnson s'apprêterait à annoncer un train de mesures pour stopper la multiplication des 'cas' de contamination au Covid, même si la saturation des hôpitaux n'est qu'une hypothèse avec la possible apparitions de pathologies plus sérieuses qu'actuellement. Faute de chiffres outre-Atlantique, la tendance baissière semble s'être calée sur celle qui prévalait en Europe et les T-Bonds US affichent +4,2Pts vers 1,522%.

