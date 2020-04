Taux : nette dégradation des Bonos et BTP, pétrole -70% à 7$

(CercleFinance.com) - L'effondrement du pétrole (-70% à New York à 7$) commence à semer la panique sur les dette des pays émergents et donc une fuite vers la sécurité des T-Bonds et des Bunds.

En Europe, la problématique du pétrole est absente mais pas celle de la récession: il en résulte une dégradation des dettes du 'Sud' et cette séance de mardi ressemble à celle de lundi, mais en pire.

Les 'Bonos' espagnols se retendent de +12Pts de base à 1,003% tandis que les BTP italiens font une embardée de +25Pts vers 2,1800%.

Il commence à y a voir le feu et la BCE va devoir intervenir sans tarder : elle avait pour habitude d'intervenir quand la barre des 2,00% était dépassée, ou lorsque le 'spread' avec les Bunds franchit le cap de +250Pts... tous les voyants sont donc passés au rouge ce mardi.

Le Bund se détend de -2,5Pts vers -0,48% (effaçant ses pertes de la veille), nos OAT varient à la marge avec +1,5Pt 0,08%, les Gilts se détendent de -3,5Pts de base à 0,330%, meilleure performance sur le vieux continent.

Outre-Atlantique, les T-Bonds sont plébiscités avec -6Pts de base à 0,566%: les investisseurs fuient les émissions des pays producteurs de pétrole (les Etats Unis en font pourtant partie, mais c'est jugé sans effet sur la solidité du Dollar) ou de matières premières.

C'est très angoissant car beaucoup de pays émergents d'Afrique et d'Amérique du Sud voient déserter les créanciers et s'enfuir les capitaux: les T-Bonds US apparaissent plus sécurisants que des bons du Trésor Brésiliens, Nigerians ou saoudiens (l'Arabie pourrait se retrouver dans le collimateur de Donald trump pour avoir initié la guerre des prix qui provoque le krach du pétrole 'WTI' extrait aux Etats Unis.

En effet, alors que le contrat avait affiché la veille un 'prix' surréaliste de -40,3$, voilà que le contrat juin se désintègre ce soir de -70% à 7$ (contre 22$ la veille), le contrat juillet de -50% sous 15$... les cours planchers de 1986 sont pulvérisés, c'est un véritable enfer !