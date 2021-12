Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : nette dégradation aux US, stabilité en Europe information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 19:16









(CercleFinance.com) - Pas de phénomène de 'risk-off' ce lundi au profit du marché obligataire, mais d'arbitrage non plus au profit des actions, alors que le 'risk on' est de retour avec des indices en hausse de +1,5% en Nos OAT se détendent à la marge de -0,2Pt de base à -0,027%, les Bunds se dégradent de +0,5Pt à -0,382%, les BTP italiens effacent -4,5Pts à 0,875% (meilleure perforce au sein de la zone Euro). Ce matin, l'indice Sentix, le baromètre du moral des milieux d'affaires en zone euro, a chuté de presque -5Pts, de 18,3 vers 13,5 en décembre (le consensus l'attendait à 15,9), sondage réalisé avant la chute des marchés du 26/11. En attendant le point d'orgue du CPI américain vendredi (prix à la consommation), la semaine sera rythmée par d'autres indicateurs comme la croissance au troisième trimestre en zone euro et l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne. Pas de chiffres aux Etats Unis ce lundi mais la lourde rechute collective des producteurs de vaccins anti-Covid signifie que le variant Omicron est perçu comme peu dangereux, au point que la question de pose de la nécessité de nouvelles injections alors que la protection offerte ne semble pas aller au-delà de 6 mois. Avec la hausse de Wall Street, les T-Bonds US se retendent de +7,5Pts à 1,4260% (le S&P500 gagne près de +1,5%, le Dow Jones plus de 2%). Outre-Manche, les Gilts britanniques se dégradent de +2Pts vers 0,7540%, le '10 ans' UK résiste donc bien à la consolidation qui se dessine aux Etats Unis après le test des 1,35% au plus bas depuis le mi-septembre.

