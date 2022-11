Taux: nette dégradation, 3/4 des gains hebdomadaires effacés information fournie par Cercle Finance • 25/11/2022 à 18:41

(CercleFinance.com) - Cette séance de vendredi gâche tout: les taux s'étaient largement détendus depuis lundi, il n'y a avait plus qu'à laisser la semaine se terminer en douceur (d'autant plus que les marchés de taux américains resteront clos jusqu'à lundi) mais à la surprise générale, c'est une nette dégradation qui se matérialise.

En l'absence de nouvelles fraîches sur l'économie, le sentiment général était que les gains de mercredi et jeudi auraient dû être préservés mais le Bund allemand à dix ans s'affiche à 1,970% contre 1,845% la veille (soit -5Pts en hebdo) et nos OAT se tendent de +14Pts à 2,432%, les BTP italiens prennent +20Pts à 3,872%, les Bonos espagnols +15Pts à 2,943%.



Côté indicateurs, l'économie allemande a enregistré une croissance de 0,4% au troisième trimestre, annonce vendredi l'office fédéral de la statistique, qui revoit ainsi en légère hausse son estimation fournie il y a un mois (+0,3%): ce rebond s'explique par des achats 'en retard' et le poids des dépenses d'énergie.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se montre quasi-stable en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).



Ces 2 chiffres relativement neutres ne sauraient expliquer une telle volatilité sur l'obligataire.

Les opérateurs auraient-ils revu les hypothèses de croissance mondiale à la hausse alors que Pékin libère une capacité de prêt de 70Mds$ supplémentaires (baisse des réserves légales) pour que les banques chinoises soutiennent l'immobilier (tandis que les reconfinements s'accélèrent et plombent l'activité industrielle).