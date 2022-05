Taux:nette décrue avec validation d'un scénario de récession information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Cette journée est marquée par une soudaine détente des taux longs dans l'Eurozone alors que le scénario d'une récession semble devenu une évidence pour l'année en cours : il pourrait en résulter une action moins agressive de la BCE d'ici fin 2022.

Le fait que les taux courts demeurent ancrés au-dessus des taux longs est en effet considéré comme le signal annonciateur d'une possible entrée en récession de l'économie US depuis fin 2021 (confirmé par le recul de -1,4% du PIB US au 1er trimestre).

L'Europe ne sera pas épargnée: le rendement des OAT s'est soudainement détendu ce matin de -17Pts à 1,375%, celui des Bunds de -15Pts à 0,85%, idem pour les Bonos espagnols à 1,898%, celui des BTP italiens de -18Pts à 2,735%.

Les écarts restent identiques cet après-midi après la publication du 'PPI' aux Etats Unis.

Le rendement du Bund reflue de près de 28 points de base en 4 séances, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis début mars.

Le rendement de l'OAT française de -24 points, ce qui intègre une révision de -25Pts des anticipations de hausse des taux d'ici fin 2022.

Globalement, le marché anticipe -en moyenne- 83 points de base des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, contre +95Pts (soit 4 tours de vise) en début de semaine.

Côté données 'macro', le Département du Travail a publié l'indice des prix à la production aux Etats-Unis: ils ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et de 0,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



L'apparente décrue sur les douze derniers mois provient d'un 'effet de base': la hausse des prix producteurs s'est établie en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 11,5% et 7,1% observés au mois de mars.

Les T-Bonds confirment leur embellie de la matinée (-5Pts à 2,863%): l'écart entre les emprunts d'Etat à cinq et 10 ans s'est nettement resserré cette semaine, le rendement du '5 ans' (2,855%) évoluant désormais pratiquement au même niveau que celui du '10 ans'.



'La courbe de taux américaine donne un fort sentiment de déjà-vu', relève William De Vijlder, le chef économiste de BNP Paribas. 'Son aplatissement marqué, ces dernières semaines, a rapidement donné lieu à des commentaires dans la presse selon lesquels il pourrait annoncer une récession', ajoute-t-il.

Enfin, outre-Manche, les 'Gilts' se détendent de -13Pts à 1,689%, ce qui démontre leur arrimage au Bund plutôt qu'aux T-Bonds depuis 48H.