Taux : moins d'appétit pour le risque mais marchés au zénith

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires restent haussiers, à l'unisson des actions, et de Wall Street qui bat de nouveau records, mais la prédominance de l'appétit pour le 'risque' (les dettes fragiles), très évident la veille, s'estompe . Cette séance de mardi se solde par une nouvelle réduction des rendements : de -1,5Pts sur nos OAT à -0,347% et sur les Bunds à -0,576%. Plus au Sud, des prises de profits marginales ont affecté les Bonos espagnols avec +1Pt à 0,053%, +1,5Pt sur les BTP italiens à 0,524%. Outre Atlantique, les T-Bonds stagnent autour de 0,95% alors que l'enquête mensuelle de S&P CoreLogic Case-Shiller sur le prix moyen des maisons traduit une accélération de la hausse à +7,9% en rythme annuel aux Etats-Unis (consensus +8%), notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix (N°1 de la liste en novembre) ou San Diego. Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%. 'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices. Enfin, les Gilts britanniques se détendent de -4,6Pts à 0,212% en cette 1ère séance officielle (la veille, c'était du gré à gré) après la conclusion d'un accord commercial (après la clôture des marchés) jeudi... comme beaucoup s'y attendaient apparemment.

