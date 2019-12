Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux :modeste embellie sur OAT/Bund, très nette sur les Gilts Cercle Finance • 17/12/2019 à 18:55









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont expédié les affaires courantes, en l'absence de facteurs décisifs. A 72H de la séance des '4 sorcières', les flux qui s'orientent en direction des actions, habillages de bilans obligent, ne pénalisent pas les dettes souveraines ni les 'corporate'. Les principaux chiffres du jour sont tombés après la clôture des marchés: il s'agit des prévisions de l'INSEE qui confirme une croissance de +0,3% au 4ème trimestre et anticipe prudemment +0,2% au 1er trimestre 2020, avec un 'acquis de croissance de +0,3% pour 2020 (après +1,3% en 2019, dont 0,5% grâce au coup de pouce au pouvoir d'achat de fin décembre 2018, mis en oeuvre dès janvier dernier). Nos OAT se détendent de 1,7Pts à 0,006%, les Bunds allemands de 2,3Pts à -0,296%. Ecart et embellie similaire sur les BTP italiens à 1,279%. Les Bonos espagnols ont nettement surmerformé avec -3,5Pts à 0,391% mais les champions du jour sont les 'Gilts' britanniques avec -7Pts à 0,754%. Outre-Atlantique, les pertes de la veille sont effacées avec -2,4Pts à 1,875%. Les chiffres US du jour étaient plutôt positifs : les mises en chantier atteignent 1,365 million en rythme annuel en novembre (+3%) et les permis de construire ont grimpé de +9% à 1,482 millions en rythme annuel (consensus de 1,35 millions). Bonne surprise du côté de la production industrielle que se redresse de 1,1% en novembre aux Etats-Unis, battant le consensus de +0,9 à +1%. Mais le taux d'utilisation des capacités de production -quoiqu'en hausse de 0,7Pts à 77,3%- ressort légèrement en-deçà des attentes : 77,5%.

