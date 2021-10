Taux : mauvaise journée, en particulier sur T-Bonds et Gilts

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les T-Bonds US se sont dégradés de façon plus marquée (+5Pts à 1,5310%) que leurs équivalents européens (Bunds et OAT affichent +3Pts à 0,16% et -0,185% respectivement), à l'issue d'une journée marquée par quelques bons chiffres US et une déclaration de Charles Evans (le Président de la FED de Chicago) qui confirme que le 'tapering' (extinction progressive du 'QE' de 120Mds$/mois) pourrait être achevé mi-2022, voir au plus tard au 3ème trimestre 2022.

Mr Evans admet que l'inflation s'avère supérieure aux estimations initiales: la FED doit normaliser sa politique monétaire, c'est une affaire de crédibilité.

D'autant qui si les prix grimpent, la consommation (en hausse en septembre) et la croissance n'en souffrent pas.

La preuve avec l'activité du secteur américain des 'services' qui a enregistré une croissance plus forte que prévu au mois de septembre (61,9, contre 61,7 en août), a annoncé mardi l'Institute for Supply Management (ISM).

Malgré cette bonne surprise, Anthony Nieves, l'auteur de l'enquête pour l'ISM, souligne que 'les difficultés en cours touchant les ressources en main d'oeuvre, la logistique et les matières premières pénalisent la continuité de l'offre'.

Autrement dit, l'activité économique se trouve bridée et elle pourrait être encore plus forte sans de nombreuses pénuries.

En Europe en revanche, les indices PMI d'IHS Markit mesurant l'activité dans le secteur des services se sont dégradés.

La croissance dans le secteur tertiaire a connu un nouvel affaiblissement au mois de septembre, les difficultés d'approvisionnement ayant notamment pesé sur l'activité. Les résultats définitifs de l'enquête menée par le cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achats fait ressortir un indice PMI final de l'activité dans le secteur de 56,4 le mois dernier, contre 59 en août.

La journée a également été marquée par la flambée des prix de l'énergie, avec un baril de Brent qui pulvérise nouveau record annuel à 83,1$, le WTI franchissant le cap des 79$ à New York...

De quoi renforcer les anticipations inflationnistes sur le vieux Continent ainsi qu'au Royaume Uni: les Gilts ont connu une de leur plus mauvaise séance de l'année avec +8Pts de base vers 1,0970%, un niveau plus atteint depuis début mai 2019.