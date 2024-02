Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : marchés de nouveau déçus par 'stats' inflation aux US information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens ont tenté de préserver leurs gains de la veille jusque vers 11H30, mais la lourdeur a fini par l'emporter dès l'heure du déjeuner, et la tension des rendements s'est confirmée dans l'après-midi malgré des chiffres US décevants publiés à 14H30 et qui ont un peu plus refroidi les opérateurs.

Le Bund évolue à 2,412% (+6 Pts), nos OAT se dégradent de +5,5Pts vers 2,888%, les BTP italiens se retendent de +2,5Pts vers 3,88%.

Sur la semaine écoulée, les Bunds voient leur rendement remonter de 3Pts, c'est moins sévère que pour les T-Bonds qui affichent +14Pts en hebdo avec un écart de +7,5Pts ce vendredi vers 4,315%.



Les investisseurs ont mal réagi aux chiffres des prix à la production (ou PPI) aux Etats-Unis, une composante de l'indice PCE (la mesure de l'inflation préférée de la Fed).

Le 'PPI' a progressé de 0,9% en janvier en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'il était anticipé en hausse de 0,6% (contre + 1% en décembre). En rythme mensuel, les prix à la production sont en hausse de 0,3% contre une hausse attendue de 0,1%.

Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,6% en rythme mensuel, à comparer avec un consensus de +0,1% et +0,2% en décembre.



Déception également du côté des permis de construire avec un repli de -1,5% en rythme annuel, à 1.470 millions aux Etats-Unis.

Et c'est pire avec les mises en chantier qui ont chuté de -14,8%, à 1,331 million, après 1,562 million en décembre (contre 1,450 attendu).



Les permis de construire et les mises en chantier sont restés pénalisés par le niveau élevé des taux, et cela ne va pas s'arranger en février puisque les taux d'emprunt hypothécaire remonte fortement, dans le sillage du 'CPI' publié mardi, les espoirs de baisse des taux de la Fed étant repoussés à juin.



La confiance des consommateurs américains s'améliore un peu ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui ressort à 79,6 en estimation préliminaire, contre 79 pour le mois précédent.



'Les consommateurs ont continué d'exprimer leur confiance dans la poursuite du ralentissement de l'inflation et de la vigueur des marchés du travail', explique Joanne Hsu, la directrice des sondages auprès des consommateurs.



Outre-Manche, la semaine se termine mal avec +8,5Pts de base sur les Gilts à 4,132%.





