Taux: marchés calmes, Powell ne fait pas de vague face Sénat information fournie par Cercle Finance • 11/01/2022 à 18:32

(CercleFinance.com) - Peu de volatilité sur les marchés obligataires, le rendement des Treasuries à dix 10 ans est resté quasi inchangé à 1,77% (contre 1,78% la veille) après avoir culminé lundi après-midi vers 1,800%.



Et 1,77%, cela reste supérieur aux plus hauts niveaux observés fin mars 2021 et proche du plus haut de deux ans : les anticipations inflationnistes deviennent un sujet central.



C'est que Jerome Powell vient de réaffirmer devant la commission sénatoriale qui l'auditionne pour prolonger son mandat de 4 ans.

Il explique que le marché de l'emploi s'est repris incroyablement vite et que l'économie américaine n'a plus besoin d'une politique monétaire ultra-accommodante... ni d'achat d'actifs puisqu'il est question de réduire le 'bilan' de la FED.

Mais alors que la réduction du bilan aura pu démarrer dès fin mars, Jerome Powell ne fixe pas de 'timing' et précise que les marchés sera avertis 45 jours à l'avance.



En ce qui concerne les salaires, leur hausse est souvent une bonne nouvelle même si cela maintient l'inflation à un niveau élevé.



Les intervenants de marché suivront donc avec attention la publication, demain, des derniers chiffres du 'CPI' aux Etats-Unis.

En Europe, la consolidation l'a emporté : les écarts restent symboliques mais les taux se dégradent. Nos OAT affichent +1,5Pt à 0,305%, les Bunds +1Pt de base à -0,023%.

Plus au Sud, les Bonos finissent inchangés à 0,56%, les BTP italiens retendent de 5,5Pts à 1,376%.

Enfin, outre-Manche, les Gilts font cavalier seul à la hausse avec une petite détente de -1Pt à 1,1700%.