Taux : marchés à l'arrêt avant CPI US, les Gilts UK baissent information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 17:41

(CercleFinance.com) - Séance d'attentisme très classique sur le front obligataire en cette veille de publication du 'CPI' américain (attendu stable ou en légère hausse).

En Europe, les scores semblent figées au niveau de vendredi : OAT et Bonos espagnols stables, Bunds +1Pt à 2,375, BTP -2,5Pts à 4,1900%).

Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +3Pts à 3,43% et suivent la trajectoire inverse des T-Bonds US qui se détendent de -3Pts à 3,713%.



Une hausse modérée des prix en janvier aux Etats Unis confirmerait l'avènement d'un scénario 'Goldylocks' car la menace d'une récession hivernale semble aujourd'hui écartée, grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la perspective d'une réouverture de l'économie chinoise.



Si les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur l'évaluation des risques d'une rechute de l'économie mondiale, le scénario du pire n'est plus leur hypothèse privilégiée.



Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, n'attribue ainsi que 35% de probabilité à une récession aux Etats-Unis cette année (contre plus de 60% il y a 6 mois).



Le dernier rapport sur l'emploi américain a en effet renforcé la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, un scénario qui se caractériserait par un mouvement de désinflation, un chômage au plus bas et l'absence de récession.



'Il semble que 2023 pourrait être une année de croissance molle, mais pas de récession', estime ainsi Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.



Ce tableau rassurant comporte néanmoins une zone d'ombre: si l'économie mondiale résiste, cela pourrait pousser les grandes banques centrales à poursuivre leur resserrement monétaire, voire à l'accélérer.



Dans ces conditions, les investisseurs étudieront avec attention les statistiques attendues cette semaine en Europe avec une nouvelle estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre.



La Commission européenne présentera par ailleurs ses prévisions économiques pour l'hiver, qui actualiseront ses projections en matière de PIB et d'inflation.