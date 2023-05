Taux : lourdeur générale et alerte rouge sur les 'Gilts' UK information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 18:30

(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -L'étroitesse des volumes à peut-être contribué à aggraver le repli des marchés obligataires en ce jeudi de l'Ascension: les rendements se retendent de +12Pts sur les OAT à 3,035%, les Bunds affichent +8Pts à 2,43%, les BTP italiens sont à +12Pts à 4,308%...

Mais la journée restera marqué par un retour des 'Gilts' britanniques en 'territoire de crise' avec le test des 4% en fin d'après-midi, soit +16Pts de rendement.

Au-delà du seuil des 4%, la BoE devra commencer à réfléchir à une intervention pour calmer le jeu, le coût de la dette UK va devenir prohibitif, et pas de BCE comme en Italie pour racheter toutes les émissions de BTP (le 'spread' se réduit à seulement 30Pts avec le '10 ans' italien).



Et ça reste une mauvaise séance également aux Etats Unis avec des +6Pts sur les T-Bonds vers 3,642%, malgré la publication de chiffres plutôt médiocres et peu engageants (peu de risque de surchauffe).



Mais la clé de cette dégradation résiderait dans l'augmentation des paris sur une 11ème hausse des taux US mi-juin: en l'espace de 10 jours, la probabilité de voir le loyer de l'argent porté de 5,25 à 5,50% est remontée de 2,5% à 40%.



Le stress concernant un 'shutdown' s'estompe un peu : Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations avec le leader républicain McCarthy en vue de relever le plafond de la dette américaine.



Mais les T-Bonds voient cependant leur rendement grimper de +6Pts vers 3.643%.



Les 'stats' US apparaissent un peu mitigées : la récession menace, vu les ventes de logements anciens.

Elles ont baissé de 3,4% le mois dernier par rapport à mars, à 4,28 millions en rythme annualisé en données CVS, selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a diminué de 1,7% sur un an, à 388.800 dollars, et le stock de maisons existantes invendues a représenté 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel, à comparer à 2,2 mois en avril 2022.



L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en avril (-0,6%) pour le 13e mois consécutif, selon le Conference Board.

Entre octobre 22 et avril 23, l'indice a reculé de 4,4%, un recul qui a donc tendance a s'accéléré, puisque son repli s'était limité à 3.8% sur la période de six mois précédente (avril-octobre 22).



Mais il y a aussi 2 chiffres 'moins pire que prévus': l'indice 'Philly Fed' ressort à -10,4 après -31,3 en avril (le consensus attendait un chiffre de -19,8).

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 22 000 la semaine du 8 mai, s'établissant ainsi à 242 000 contre 264 000 la semaine précédente.