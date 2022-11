Taux: lourde correction Eurozone après l'inflation allemande information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 16:50

(CercleFinance.com) - Contrairement au Nasdaq, au S&P500 ou à l'Eurostoxx50 (hausses de +0,7% à +1,3%, après des gains historiques de +5,2% à +7,5% aux US, pour une meilleure semaine boursière de l'année), l'euphorie retombe sur les marchés obligataires au lendemain de la publication d'un indice des prix à la consommation plus bas que prévu aux Etats-Unis (mais tout de même en hausse de 0,4% en séquentiel).



La brutalité de la hausse engendre des justifications rationnalisantes alors que les commentaires sur diverses plateformes de trading laissent transparaître une véritable stupéfaction face aux écarts observés et le terme de 'short squeeze' revient fréquemment.



L'inflation reste en effet supérieure à 7,5% et une décrue de -30Pts vers 4,30% en quelques minutes et de -45Pts en 72H semble refléter une optimisme débridé : un fol espoir que l'apaisement de l'inflation -sur 1 mois- puisse permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire.

Les marchés obligataires sont en congé aux Etats Unis ce 11 novembre mais sont ouverts en Europe: une lourde correction s'y dessine alors que

l'inflation atteint un niveau record de +10,4% en Allemagne, du jamais vu depuis 1951.

Les marchés obligataires accusent le coup avec +15Pts de base sur les OAT (à 2,65%) et +14Pts sur les Bunds (à 2,14%), les BTP italiens affichent +20Pts à 4,20%.

A noter que Bruxelles s'attend à une récession dans l'Eurozone en 2023.



Outre-Manche, les Gilts se retendent de +98Pts vers 3,37%, le rétablissement des équilibres budgétaires au Royaume Unis semblent relever de la 'mission impossible' pour Rishi Sunak.