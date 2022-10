Taux longs : une marche en avant que rien ne semble arrêter

(AOF) - Des deux côtés de l'Atlantique, les rendements des obligations d'Etat à 10 ans continuent de progresser ce matin. Ceux du 10 ans américain et allemand progressent respectivement de 4 points de base à 4,18%, un niveau inconnu depuis 2007, et de 7 points de base à 2,447%. Les investisseurs s’inquiètent des tensions inflationnistes, qui pourraient pousser les Banques centrales à adopter une politique monétaire plus agressive que prévu.

" L'inflation a de nouveau surpris à la hausse au Royaume-Uni et au Canada en septembre, ce qui a encore réduit les espoirs que nous approchons d'un tournant pour l'inflation. Ce qui atténuerait la pression sur les grandes Banques centrales pour qu'elles poursuivent le rythme rapide des hausses de taux ", observe MUFG.

Le marché des taux américains prévoit maintenant que le taux de la Fed atteindra 5 % l'année prochaine, avec deux autres hausses de 75 points de base d'ici la fin de l'année déjà dans les cours.

Lors son intervention d'hier, James Bullard, le président de la Fed de Saint Louis, a souligné la nécessité d'une diminution significative de la dynamique de l'inflation pour que la Fed réduise significativement le rythme de resserrement de sa politique monétaire ou qu'il y ait une pause, rappelle Commerzbank.