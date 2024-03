Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: les TBonds & WStreet semblent sur 2 planètes éloignées information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 17:51









(CercleFinance.com) - Quel contraste entre l'euphorie de Wall Street et la morosité du marché obligataire, partant des mêmes annonces de la Réserve fédérale qui a confirmé hier qu'elle prévoyait toujours trois baisses de taux cette année.

e rendement des Treasuries à dix ans qui s'était détendu -si l'on peut dire- de -1Pt après la conférence presse de Jerome Powell, effaçait ce mince avantage dès la reprise des cotations ce jeudi : le '10 ans' s'établit à 4,2800%.

Dans le même temps, le Nasdaq prend plus de 2%, et même +3% en 4 séances.



La Fed a maintenu son taux directeur à 5,25% (plancher) comme attendu, mercredi soir mais les 'dot plots', continuent à faire apparaître trois baisses de taux en 2024, suivies de trois nouvelles réductions du loyer de l'argent en 2025.



Ce 'sondage' des membres de la FED a rassuré le marché, qui craignait que la banque centrale américaine ramène à deux baisses de taux ses projets d'ici à la fin de l'année.

Les investisseurs semblent avoir parfaitement digéré un renversement des anticipations de 7 à 8 baisse vers 3 (en seulement 3 mois), c'est assez inespéré !



'In fine, ce comité de la Fed a une tonalité 'dovish' car les deux rapports sur l'inflation moins bons qu'attendu (janvier et février) n'ont pas conduit les membres du FOMC à abandonner le narratif de désinflation et à revenir sur les baisses de taux directeurs qui avaient été communiquées en décembre', note Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Cela veut dire que la Fed reste sur un biais accommodant, estiment les traders, qui évaluent désormais la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt en juin à près de 72% contre 60% avant la réunion de la Fed à en croire le baromètre FedWatch du CME.



Les investisseurs ont découvert sans déplaisir une déferlante d'indicateurs économiques : la dernière en date concerne les ventes de logements anciens aux Etats-Unis.

Elles ont augmenté de 9,5% entre janvier et février pour atteindre 4,38 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

Le prix de vente médian a atteint 384.500 dollars, en progression de 5,7% sur un an, et le stock de maisons existantes invendues a augmenté de 5,9% pour atteindre 1,07 million fin février, soit 2,9 mois au rythme d'écoulement actuel.

Un peu moins de dynamisme côté croissance dans le secteur privé américain au mois de mars malgré la bonne forme de l'industrie manufacturière.

Selon la dernière enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs, l'indice 'flash' composite - qui mesure l'activité dans les services et l'industrie - s'est ainsi tassé à 52,2 ce mois-ci, contre 52,5 le mois dernier.

Dans les services, le PMI s'est replié à 51,7, après 52,3 en février, mais il s'est redressé à 52,5 dans le secteur manufacturier, contre 52,2 le mois dernier, pour atteindre un plus haut de quasiment deux ans.



L'indice des indicateurs avancés aux Etats-Unis a en revanche rebondi au mois de février grâce notamment à la bonne santé du marché boursier, annonce ce jeudi l'organisation patronale Conference Board.



Cet indice précurseur, censé préfigurer la tendance générale de la conjoncture américaine pour les mois à venir, s'est redressé de 0,1% le mois dernier, après avoir essuyé un repli de 0,4% en janvier (contre -0,2% attendu).

Malgré cette bonne surprise, le ConfBoard dit percevoir des éléments susceptibles de peser sur la croissance, que l'organisme voit ralentir au deuxième puis au troisième trimestres en raison de l'impact des taux d'intérêt élevés sur les dépenses des consommateurs.



Près de 24 % des entreprises ont signalé une augmentation de l'activité générale ce mois-ci, tandis que 21 % ont signalé des baisses ; 52 % n'ont signalé aucun changement.

L'indice des nouvelles commandes est redevenu positif pour la première fois depuis octobre, passant de -5,2 en février à 5,4 en mars. L'indice des expéditions courantes a augmenté de 1 point pour atteindre 11,4 en mars, son plus haut niveau depuis août 2022.



Dans l'ensemble, les entreprises ont continué de faire état d'une baisse de l'emploi. L'indice de l'emploi a augmenté de 1 point pour s'établir à -9,6 en mars, son 11e chiffre négatif au cours des 13 derniers mois.



Voyons l'Europe à présent : à l'instar de son homologue américaine, la BoE a opté elle aussi, pour un 'statu quo' à l'heure du déjeuner, mais le marché anticipe un début d'inflexion de sa politique monétaire dans le courant du second semestre: pas de réaction sur les 'Gilts', inchangés vers 4,03% (+1Pt symbolique).



La matinée a été animée par la publication des derniers indicateurs d'activité PMI en zone euro: l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 49,9 en mars contre 49,2 en février, signalant ainsi une quasi-stabilisation des niveaux d'activité en mars.



'Avec la baisse des prix de l'énergie et la perspectives d'une baisse des taux de la BCE en juin, il y a de quoi escompter une amélioration du sentiment', prédisent les économistes d'Oddo BHF.



Sur le marché obligataire, une légère détente s'esquisse avec -2,5Pts sur les OAT à 2,85% et -3Pts sur les Bunds à 2,4050%.



L'Once d'or -qui évolue à la hausse quand les taux baissent- a franchi les 2.200$ (puis se tasse vers 2.180) et l'once d'argent ricoche sous 25,7$ pour retomber vers 24,9$ (-0,5%).





