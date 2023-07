Taux : les T-BondsUS très sereins avant la conf' de J.Powell information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 18:29

(CercleFinance.com) - La séance avait débuté sans tendance bien définie mais la lourdeur s'est imposée au fil des heures et les pertes se sont creusées dans l'après-midi.

Les marchés de taux affichent des repli plus marqués ce soir : les OAT se tendent de +5,2Pts à 3,012%, les Bunds de +5,5Pts à 2,455%, les BTP italiens de +5Pts à 4,11%.

Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice de confiance des ménages dans l'Hexagone.

La confiance se montre stable en juillet, à 85,00. L'indicateur synthétique calculé par l'Insee reste inchangé et bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Outre-Manche, la stabilisation des 'Gilts' à 4,316% a presque un parfum de victoire après les +3Pts de la veille : les rendement semblent enfin se stabiliser depuis le 23 juillet.



Bonne séance du côté des T-Bonds US qui se détendent de -3Pts vers 3,884%.

Si une hausse de taux de 25 points de base semble largement acquise ce soir, les investisseurs seront à l'affût de tout indice les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'ici à la fin de l'année lors de la conférence de presse de 20H30 à 21H00.



Côté chiffres, le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un recul de 2,5% des ventes de logements neufs au mois de juin, à un volume annualisé et corrigé des variations saisonnières de 697.000, un niveau inférieur au consensus de marché.



Le mois précédent, les ventes avaient bondi de 6,6% (chiffre révisé par rapport aux +12,2% de l'estimation initiale). A 432.000, le stock de logements neufs prêts à la vente représentait à fin juin une offre de 7,4 mois au rythme d'écoulement actuel.

La résilience des ventes dans un contexte d'effondrement des dossiers de crédit hypothécaires (-25% depuis 1 an, -30% pour le refinancement) traduit une demande soutenu des investisseurs solvables (qui ont beaucoup de cash d'avance) et le prix des maison progresse pour le 5éme mois: partant de 297.000$ en janvier, le prix ressort à 312.000$ en juin (contre 316.000 au plus haut il y a 1 an).