Taux: les T-Bonds US finissent stables en hebdo après 'NFP' information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 19:58

(CercleFinance.com) - Ultime séance de la semaine placée sous le signe de la consolidation mais qui ne remet pas en cause le 'bull trend' sur l'obligataire: la correction du jour n'efface qu'une partie de l'embellie de la veille.

La publication du 'NFP' et de l'ISM des 'services' aux Etats Unis ont déjoué tous les pronostics, mais sans provoquer de gros remous sur les T-Bonds US.



Nos OAT se retendent de +13Pts à 2,64% (-6Pts hebdo), les Bunds d'autant à 2,1900%, les BTP italiens de +12Pts à 4,01%, les Bonos de +11Pts à 3,15%.



En Europe, l'indice PMI publié ce matin montre que l'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022.

Le PMI composite de S&P Global est ainsi remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier (niveau révisé d'une estimation flash de 50,2).

En France, la production industrielle se redresse de +1,1%, en Allemagne, les ventes d'automobile reculent une nouvelle fois, de -2,3%.



Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de +11Pts à 3,5100%, après la publication de stats incandescentes (NFP et ISM), ainsi, les taux longs ressortent inchangés sur la semaine écoulée.

L'indice ISM non-manufacturier fait un bond inespéré de +5Pts, de 49,2 vers 55,2 le mois dernier, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 50,5.

Le sous-indice des nouvelles commandes explose littéralement de +15Pts pour atteindre 60,4 en janvier contre 45,2 le mois précédent.



Les chiffres de l'emploi US apparaissent d'une vigueur que personne n'avait envisagé.

Le 'NFP' fait état de la création de 517.000 emplois non-agricoles en janvier, largement au-dessus des 185.000 attendus (c'est presque 3 fois plus) après 260.000 le mois précédent (mais ce score est lui aussi nettement revu à la hausse).

Les créations d'emplois ressortent fortes dans le secteurs des loisirs/hôtellerie/restauration, mais également dans celui la santé, du commerce... et les administrations US ont recommencé à embaucher.



Le taux de chômage est, lui aussi, ressorti aux antipodes du consensus: il s'avère bien meilleur qu'anticipé à 3,4% (-0,1%, contre 3,6% attendu).

Mais ne s'agit-il pas d'une baisse du chômage en trompe l'oeil: malgré tous les emplois crées et le recul des 'sans emploi', le taux de participation à la force de travail (la population active) est resté stable à 62,4%, un niveau inférieur de 0,9 point à celui de février 2020.



Par ailleurs, le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,4%, après 4,8% en décembre.



Pour être tout à fait complet, les créations de postes des 2 mois précédents ont été révisées de 256.000 à 290.000 pour novembre et de 223.000 à 260.000 pour décembre, soit un solde de révision total de 71.000.

Ce sont en tout environ 400.000 emplois de plus qu'anticipé sur les 3 mois écoulés.

Le 'NFP' se rit des plans de licenciements qui se multiplient chez les grandes groupes technologiques.