Taux: les T-Bonds sous les 4.45%, plusieurs chiffres faibles

(CercleFinance.com) - Bonne séance sur le front obligataire, nos OAT et les Bunds effacent -6 et -5,5Pts, 3,1380 et 2,576% respectivement, le rendement des BTP italiens se détend de 10,3% à 4,333%.



Otre-Manche, les 'Gilts' ont effacé -6Pts à 4,17%, après avoir connu une belle décrue jusque sur 4,105%



Le repli de mercredi sur les T-Bonds US est également effacé : le '10 ans se détend de -9Pts, juste sous 4,445% contre 4,536% la veille, le '30 ans' passant de 4,695 vers 4,625%, le '2 ans' restant 20Pts au-dessus mais avec -7,5Pts à 4,8410%, la décrue de l'inflation devient de plus en plus visible en raison de la chute des prix de l'énergie (le pétrole chute de -2% ce soir, vers 79,5$ sur le Brent et 76,5$ sur le WTI).



L'agenda statistique était chargé ce jeudi, par ordre chronologique, le Département du Travail annonce +13.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage (à 231.000) aux Etats-Unis lors de la semaine du 6 novembre.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 220 250 la semaine dernière, soit une hausse de 7750 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



La production industrielle des Etats-Unis a reculé de 0,6% en octobre, dont une baisse de 0,7% pour la production manufacturière proprement-dite, après une hausse de 0,1% le mois précédent (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,3%).



'Une grande partie de cette baisse est attribuable à une chute de 10% de la production de véhicules et de pièces pour automobiles, du fait des grèves chez plusieurs grands constructeurs automobiles', explique la Réserve fédérale, qui publie ces chiffres.

Celle-ci ajoute que le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est contracté de 0,6 point de pourcentage à 78,9% en octobre, soit un niveau inférieur de 0,8 point à sa moyenne de long terme (1972-2022).

Par ailleurs, l'activité manufacturière reste en territoire négatif : l'indice 'Philly Fed', calculé par la Fed de Philadelphie, a augmenté de trois points, mais est resté à -5,9 ce mois-ci.

Il s'agit de la 16e lecture négative de l'indice au cours des 18 derniers mois.

L'indicateur des expéditions est devenu négatif, tandis que l'indicateur des nouvelles commandes est positif mais faible.







