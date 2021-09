Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les résistances sur le point de céder, détente aux US information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 19:41









(CercleFinance.com) - Journée de tension tous azimuts sur les marchés obligataires, de part et d'autre de l'Atlantique. Si les écarts ne sont -il est vrai- pas spectaculaires, les rendements affichés reviennent au contact des 'plus haut' depuis le mois de juin en Europe (et bien plus longtemps au Royaume Uni, où les 'Gilts' passent allègrement la barre symbolique des 1%, à 1,02% ce soir, pour la 1ère fois depuis mai... 2019). Nos OAT affichent +2Pts vers 0,15%, le zénith des 1,1700% a été retesté en séance... et cette tension est 'raccord' avec les chiffres du jour. En France, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, fait état d'une hausse des prix à la consommation de 2.1% en septembre 2021 en comparaison annuelle, après un taux de 1.9% le mois précédent. Toujours selon l'INSEE, le rythme annuel de l'inflation 'IPCH' s'est encore accéléré en France en septembre (+2,7%) pour atteindre son niveau le plus élevé en dix ans (depuis décembre 2011). Le consensus tablait sur un 'IPCH' à +2,8% après une hausse de 2,4% le mois précédent. La flambée de +14,4% des prix de l'énergie est à l'origine de la hausse de l'inflation en France et dans d'autres pays. L'Allemagne voit son taux d'inflation exploser pour les mêmes raisons, à +4,1% (contre +3,9% en août), le plus haut niveau observé depuis 1993. Les Bunds se tendent également de +1,5Pt à -0,2000%, après un test de -0,177%, sa plus mauvaise marque depuis. Plus au Sud, les BTP italiens, rajoutent +2,5Pts à 0,85%, les Bonos +1,5Pt à 0,453%, retrouvant leurs niveau de mardi soir. Outre-Atlantique, la principale information du jour est que le 'shutdown' sera évité, le Congrès ayant approuvé le relèvement du plafond de la dette: il y avait 99,999% de chance de parvenir à un accord avant le 18 octobre, c'est donc arrivé plus tôt que prévu ! La troisième estimation du PIB américain pour le 2ème trimestre ressort à 6,7%, très légèrement au-dessus des 2 estimations préliminaires de +6,6%. Les chiffres hebdomadaire du chômage aux Etats-Unis (+11.000 à 362.000), le nombre de chômeurs de longue durée encore inscrits s'élève 2.802Mns contre 2.820. Les T-Bonds US finissent la journée à l'équilibre vers 1,5200% après s'être dégradés jusque vers 1,557% (avant l'annonce du Congrès). Outre Manche, les Gilts restent sous pression avec +2Pts à 1,020%, une vague de dégagement a même propulsé le rendement vers 1,066% vers 15H30.

