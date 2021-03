Taux : les rendements se tendent de nouveau partout.

(CercleFinance.com) - Les tensions sont de retour sur les marchés obligataires de part et d'autre de l'Atlantique: avec +7,5Pts sur les T-Bonds US (1,49% sur le 2031) mais aussi sur le '5 ans' (+5Pts à 0,73%), le '30 ans' flirtant avec 2,27%.

La cause de cette dégradation ne réside pas dans l'indice PMI composite IHS-Markit de l'activité globale aux Etats-Unis qui est un peu revu à la hausse de 58,7 en janvier à 59,5 en février, son plus haut niveau depuis août 2014.

Pas de tension en lien avec l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis : c'est une déception avec seulement 117.000 emplois en février au lieu des 170.000 attendus (à comparer aux 195.000 créations de janvier, chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 174.000).

Pas non plus de quoi s'inquiéter du chiffre brut de l'ISM des 'services' (calculé par l'Institute for Supply Management) qui s'inscrit en recul à 55,3 en février, à comparer à 58,7 le mois précédent... mais le diable se niche dans les détails et c'est la composante 'prix payés' qui décale fortement à la hausse.

Mauvaise journée également pour nos OAT (+6,5Pts vers -0,045%) ou les Bunds (+6% à -0,288%).

Une dégradation qui semble également contre-intuitive après la publication du PMI composite de l'Eurozone calculé par l'institut allemand IHS Markit avec un score de 48,8 dépassant un peu l'estimation 'flash' de fin février (48,1) mais sans atteindre la zone d'expansion des 50.

Le secteur tertiaire freine la croissance, le score des 'services' a notamment reculé en France le mois dernier (45,6 contre 47,3, après révision à la hausse néanmoins).

Plus au sud, les Bonos espagnols affichent +5,5Pts à 0,385% et les BTP italiens un peu plus de 7Pts à 0,754%.

Outre-Manche, les Gilts se tendent de +9Pts vers 0,78% alors que le Trésor UK aura injecté 400Mds£ d'ici fin 2021.

La dette s'est gonflée à 220Mds$ en 2020 et le taux d'imposition des entreprises pourrait être relevé de +6Pts vers 25% d'ici 2023 pour financer la dette Covid.