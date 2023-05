Taux: les rendements remontent malgré une activité en baisse information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 19:05

(CercleFinance.com) - Les taux se sont retendus ce lundi malgré la publication de chiffres 'macro' qui révèlent un soudain ralentissement économique.

On observe une hausse de +4,7Pts sur les T-Bonds US à 3,509%, et cela n'a pas bougé avec la publication de l'indice 'Empire State' (qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York) : l'indice retombe lourdement en zone de contraction en mai, plongent de +10,8 vers -31,8 pour le mois en cours (ce n'est évidemment pas lié à des conditions météo hivernales qui peuvent parfois paralyser l'industrie durant quelques jours).



Les Etats Unis ne sont donc pas un cas isolé (de ralentissement) puisque la production industrielle CVS chute de -4,1% (après +1,5% en février) dans la zone euro et de 3,6% dans l'UE, selon Eurostat.

Par rapport au même mois de 2022, la production industrielle a diminué de 1,4% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE en mars dernier, après des variations annuelles de respectivement +2% et +2,1% enregistrées en février.



Ceci n'est qu'un hors d'oeuvre car de nombreuses données sont en effet attendues cette semaine en Europe, telles que la nouvelle estimation du PIB et de l'inflation dans la zone euro, l'indice ZEW en Allemagne ou encore le taux de chômage en France.



En Europe, les rendements se retendent légèrement, de 3,5Pts sur les OAT et les Bunds (2,885% et 2,31%), de seulement +2,5Pts sur les Bonos et +2Pts sur les BTP italiens (4,19%).



Outre Manche, cela s'est de nouveau mal passé et bien plus mal que sur le Continent avec des 'Gilts' qui se dégradent de +6,7Pts vers 3,849%.