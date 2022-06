Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : les rendements crèvent partout de nouveaux plafonds information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 17:49

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance de nette dégradation des marchés obligataires alors que les indices boursiers explosent à la hausse (gain de +1,5% sur le CAC40 ou l'Euro-Stoxx50).

Les T-Bonds US refranchissent le cap des 3,00% avec +8Pts à 3,033% : la zone sommitale des 3,10% est toute proche, la dernière fois qu'elle a été testée, Wall Street évoluait 3% plus bas.



Comment 2 catégories d'investissement aussi dépendants des anticipations conjoncturelles (notamment de l'inflation) peuvent-ils en faire un lecture aussi diamétralement opposée ?



Ou alors, c'est une nouvelle illustration de la mécanique aveugle des 'vases communicants' : l'argent qui fuit les produis de taux (pour de bonnes raisons) doit bien se réinvestir quelque part... et c'est toujours les actions qui sont choisies par défaut (donc pour de mauvaises raisons).



De nouveaux planchers sont donc enfoncés ce lundi sur toutes les dettes souveraines de la zone Euro, avec des rendements qui crèvent symétriquement de nouveaux plafonds: nos OAT rajoutent +5Pts à 1,85%, les Bunds +5,5Pts à 1,3270%.

Plus au Sud, les Bonos affichent +4,5Pts à 2,473% et les BTP italiens s'en sortent le mieux avec seulement +2Pts à 3,422% (nouveau record annuel cependant).

Notons qu'aucune publication majeure n'était à l'ordre du jour (aucune 'stat' ce matin en Europe) mais les taux se tendent encore à 48h la réunion de la Banque centrale européenne (BCE): après les chiffres record de l'inflation dévoilés la semaine passée, elle apparaît sous pression pour adopter une politique monétaire plus restrictive, avec la possibilité d'une hausse de ses taux dès le mois de juillet.