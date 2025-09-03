 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 727,86
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TAUX-Les rendements à long terme se tendent encore sur fond d'inquiétudes budgétaires
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 11:44

(.)

par Yoruk Bahceli et Junko Fujita

Les coûts d'emprunt à long terme des Etats continuaient mercredi de se tendre, atteignant des records au Japon et de nouveaux sommets pluriannuels en Grande-Bretagne et en Allemagne sur fond d'inquiétudes budgétaires à travers le monde.

Le rendement du Gilt britannique à 30 ans GB30YT=RR a ainsi touché en séance un nouveau pic depuis 1998, à 5,752%, accentuant les craintes de mardi qui s'étaient traduites également par une chute de plus de 1,5% de la livre sterling

GBP=D3 .

Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans

US30YT=RR a lui franchi le seuil très surveillé de 5%, une première depuis mi-juillet, tandis qu'en Allemagne DE30YT=RR , celui du Bund, considéré comme la référence en zone euro, est au plus haut niveau depuis 2011, à 3,434%.

En Asie, le rendement des obligations japonaises à 30 ans

JP30YTN=JBTC a bondi en matinée de 8 points de base, au niveau record de 3,28%, tandis que celui à 20 ans JP20YTN=JBTC a atteint son plus haut niveau depuis 1999.

"La dynamique actuelle est une preuve supplémentaire que l'appétit des investisseurs pour le papier ultra-long a clairement diminué, non seulement de la part des investisseurs privés mais aussi des acteurs institutionnels qui fournissent généralement une base de demande plus stable pour ce segment", commente Dario Messi, responsable d'étude dans l'obligataire chez Julius Baer.

Les obligations d'Etat à long terme sont sous pression en raison de l'évolution de la situation politique et économique de certains pays avec notamment des niveaux d'endettement qui inquiètent les investisseurs.

En Grande-Bretagne, le remaniement lundi de l'équipe de conseillers du Premier ministre Keir Starmer a remis l'accent sur les défis budgétaires, au regard des niveaux élevés d'emprunt et de la faible croissance du pays.

La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, présentera son budget annuel le 26 novembre, a annoncé ce mercredi son ministère, alors que le pays est dans le viseur des marchés financiers qui scrutent sa capacité à garder ses finances sous contrôle.

Rachel Reeves et Keir Starmer font face à des demandes de hausse des dépenses publiques, qui sont déjà tendues, dans un contexte de faible croissance économique et de promesses préélectorales de ne pas augmenter les taux des principaux impôts.

En France, les investisseurs sont sur la défensive après la décision du Premier ministre, François Bayrou, de solliciter un vote de confiance le 8 septembre sur fond d'impasse quant au vote du budget. Son gouvernement sera probablement renversé la semaine prochaine au regard des dernières déclarations des oppositions.

Au Japon, un proche collaborateur du Premier ministre, Shigeru Ishiba, a annoncé son intention de démissionner de son poste, ce qui alimente les spéculations sur une possible démission du chef du gouvernement lui-même.

(Reportage Yoruk Bahceli, Junko Fujita et Rae Wee; avec la contribution de David Milliken et Sarah Young à Londres; version française Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des militaires chinoises défilent sur la place Tiananmen à Pékin, le 3 septembre 2025 ( AFP / Pedro Pardo )
    A Pékin, faste et patriotisme pour un défilé militaire historique
    information fournie par AFP 03.09.2025 11:48 

    Chants patriotiques, hourras et acclamations de la foule: Pékin a baigné mercredi dans une atmosphère solennelle et fervente à l'occasion d'un gigantesque défilé militaire organisé sur la place Tiananmen. Dès l'aube, des spectateurs soigneusement sélectionnés se ... Lire la suite

  • ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Valneva annonce de nouveaux résultats encourageants pour son vaccin anti-Lyme
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:45 

    Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    France: l'activité du secteur privé quasi-stable en août (PMI)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:39 

    L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Chine: croissance solide du secteur des services en août (indice indépendant)
    information fournie par Boursorama avec AFP 03.09.2025 11:38 

    L'activité dans le secteur des services en Chine a accéléré en août à son rythme le plus marqué depuis mai 2024, selon un baromètre indépendant publié mercredi, un rebond estival malgré des difficultés économiques persistantes. L'indice d'activité des directeurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank