Taux : les rendement progressent inexorablement, BTP à 4,73% information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 17:43

(CercleFinance.com) - Toujours pas d'amorce d'embellie sur les marchés obligataires qui continuent de glisser insensiblement vers de nouveaux planchers annuels.

Les investisseurs commencent à admettre comme possible de devoir subir des taux 'plus élevés pendant plus longtemps' de la part de la Réserve fédérale américaine et probablement de la BCE (qui doit s'assurer que les pays les plus endettés puissent se refinancer).



L'optimisme concernant le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance, qui portait encore récemment les marchés, a cédé la place à un accès de prudence au vu de la flambée des rendements des emprunts d'Etat dans le sillage de la remontée des anticipations d'inflation.

Le rendement des Treasuries à 10 ans continue de flirter avec des 'plus hauts' depuis 2007 (4,5420% à 17H après 4,569% en intraday).



Le 'chiffre du jour' ne va pas dissiper les craintes d'un flirt avec la récession en 2024 : la confiance du consommateur américain s'est dégradée à 103, contre 108,7 le mois dernier (bien plus fortement que prévu en septembre) pour atteindre des niveaux indicatifs d'une prochaine récession.



Le Conference Board indique cependant que la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est légèrement redressée, à 147,1 contre 146,7 le mois dernier, celle mesurant leurs anticipations a chuté à 73,7 contre 83,3 en août... et c'est cette dernière variable qui est la plus marquante.



L'autre souci, c'est le programme d'émission sans précédent de la FED de 1.000Mds$/mois: il va falloir attirer des capitaux avec des rendements de plus en plus généreux, car l'Europe est également en grosse demande de capitaux (notamment l'Italie et la France).



Pas de chiffres notables en Europe mais le Bund allemand à 10 ans flirte avec 2,80% (2,82% au plus haut en intraday), nos OAT se dégradent également de +1Pt à 3,352% (et 3,376% vers 17H), les BTP italiens se détachent -hélas de façon alarmante- avec +7Pts à 4,733%, un record annuel de mauvais augure.



Outre-Manche, les Gilts ne s'en tirent pas trop mal avec +3Pts à 4,355%, la situation apparaît moins tendue qu'en Italie, c'était l'inverse il y a 1 mois.