Taux: les rendement franchissent des plafonds de 10 ans et + information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - Encore une forte tension des taux qui franchissent des sommets vieux de plus d'une décennie.

Et pas qu'aux Etats Unis : les intervenants s'attendent majoritairement à un nouveau relèvement de 75 points de base de l'objectif de taux des fonds fédéraux à l'issue de la réunion de deux jours.



'Une hausse de 100 points de base, murmurée par certains dans le marché, nous parait plutôt irréaliste étant donné le risque d'être perçu comme succombant à la panique, et donc contre-productive', estime Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.



Notons que la banque centrale de Suède a pourtant relevé son taux directeur de +100Pts ce mardi matin (à 1,75%, et elle viserait 2,50% d'ici 2023).



Les marchés européens encaissent très mal le choc des stats de l'inflation (PPI) en Allemagne avec un taux historique de +45,8%: les prix à la production ont flambé de 7,9% (en séquentiel) en août pour afficher un bond de près de +46% sur les 12 mois écoulés, a annoncé mardi Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Il s'agit, dans les deux cas, de plus hauts historiques depuis la création de la statistique (depuis 1948).

A titre de comparaison, les économistes prévoyaient une progression de simplement 1,3% d'un mois sur l'autre, sachant que les prix producteurs avaient augmenté de 5,3% sur un mois en juillet et de 37,2% sur un an.



L'envolée de ces prix est principalement le fait de la flambée des coûts de l'énergie, et surtout de l'électricité, qui ont plus que doublé d'une année sur l'autre

Hors énergie, la hausse atteint 0,4% mensuellement et 14% annuellement.



Les Bunds et les OAT affichent +15Pts à 2,500% et 1,945% respectivement, le BTP italien affiche +18Pts à 4,22%, les Bonos espagnols (+16Pts) franchissent le cap des 3% (à 3,095%).



Aux Etats-Unis, les permis de construire ont poursuivi leur repli au mois d'août (-10%), mais les mises en chantier ont rebondi de +12,2%, montrent des statistiques officielles publiées ce mardi par le Département du Commerce (elles ont rebondi pour atteindre le chiffre de 1.575.000, là où le consensus visait 1.460.000).



La lourdeur persiste sur l'obligataire aux US, avec un rendement des T-Bonds qui affiche +10Pts à 3,59%, au plus haut depuis 2011 (pour le 10 ans).

Mais des records sont également battus sur le 5 ans (3,75%), 2 ans (+4Pts à 3,985%) et le 1 an (+2Pts à 4,075%).

Enfin, outre-Manche, après une journée fériée, les 'Gilts' font un bond de +16Pts à 3,32%, s'alignant sur les Bonos espagnols.