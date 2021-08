Taux : les records absolus de W-Street pèsent sur les T-Bonds

(CercleFinance.com) - Le retour de Wall Street au zénith, le nouveau zénith absolu du 'S&P500' à 4.484 (les 4.500 sont à portée immédiate, le 'S&P' bat un 50ème record et double de valeur depuis le 18/03/2020), le Nasdaq bat également le sien à 14.905 (tout le monde espère voir les 15.000 d'ici jeudi)... voilà qui signe le retour du 'risk on' qui pénalise un peu les T-Bonds US.

Les T-Bonds US qui avaient fini quasi stables vendredi se dégradent légèrement: tension de +2Pts de base à 1,26800%.

Trois jours avant l'ouverture de Jackson Hole jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de quelques 'stats' ce lundi: les ventes de logements anciens ont augmenté de 2% aux Etats-Unis au mois de juillet, selon la NAR ( Fédération nationale des agents immobiliers), un chiffre nettement supérieur aux attentes.

La NAR précise que le stock de maisons invendues a augmenté de 7,3% à 1,32 million, soit 2,6 mois de stocks, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 17,8% en comparaison annuelle, à 359.900 dollars (ce prix bat également un record historique, il devient inaccessible pour de plus en plus d'acquéreurs).

La croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit nettement en août, d'après IHS Markit dont l'indice PMI composite passe de 59,9 en juillet à 55,4 en estimation 'flash' au titre du mois en cours : ce dernier chiffre donne du poids aux déclarations de Robert Kaplan qui conseille de patienter pour un 'tapering' si l'économie ralentit.

En France, bien que s'étant replié de 56,6 en juillet à 55,9 en août (soit son plus faible niveau depuis avril), l'indice flash composite de l'activité globale en France -calculé par IHS Markit- reste nettement supérieur à sa moyenne historique (53,3).

Si la croissance a ainsi ralenti, l'indice continue toutefois de signaler une forte expansion de l'activité du secteur privé, portée par un raffermissement de la demande, tant en France qu'à l'étranger, ainsi que par une progression de l'activité touristique sur le territoire.

Nos OAT se dégradent de +1,5Pt vers 1,1340, les Bunds de près de +2Pts vers -0,4800%.

Plus au Sud, les Bonos espagnols se tendent de +1Pt vers 0,2300%, les BTP italiens de +3,5Pts vers 0,5800%.

Les analystes de BofA rappelaient récemment qu'il existe une forte corrélation entre les marchés boursiers et les indicateurs d'activité PMI et ISM, appelés à ralentir au cours des mois qui viennent après les sommets atteints au début de l'été.

Pour finir, les Gilts britanniques varient peu, le rendement évolue de +1Pt symbolique vers 0,5350%.