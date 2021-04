Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les prix à la production US jettent un froid sur TBond Cercle Finance • 09/04/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - Les T-Bonds US ont réagi négativement à 15H lors de la publication (retardée d'une demi-heure) du 'PPI' -indice des prix à la production aux Etats Unis- : la référence '10 ans' a vu son rendement bondir de +5Pts vers 1,68% avant que le niveau s'équilibre vers 1,665%. Le PPI est ressorti en hausse de +1% au lieu des +0,4% estimés (soit +4,2% en rythme annuel), et le 'core rate' (hors énergie) ressort à +0,7% au lieu de +0,2%. Le dernier chiffre de la semaine est accueilli sans émotion: les stocks des grossistes ont augmenté de 0,6% en février 2021 aux États-Unis, selon le Département du Commerce, après une croissance de 1,4% le mois précédent (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 1,3%). De leur côté, les ventes des grossistes américains ont baissé de 0,8% en février. Au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,27 mois pour que les grossistes parviennent à écouler leurs stocks, contre 1,32 mois en février 2020. En Europe, les marchés obligataires ont évolué de façon totalement symbiotique avec les T-Bonds US, nos OAT affichant +4Pts à -0,04%, les Bunds +3,5Pts à -0,297%. Plus au Sud, les BTP italiens, les BTP plongent (hausse symétrique du rendement vers 0,732%) et les Bonos corrigent (+4Pts vers 0,381%). Les Gilts se dégradent de +3,3Pts vers 0,783% alors que les heurts se multiplient à Belfast entre unionistes (rattachés à la couronne d'Angleterre et hostiles à l'Europe et Républicains qui souhaitent la réunification de l'Irlande... dans le giron de Bruxelles) : les vieux démons de la guerre civile que l'on espérait éteinte depuis 2005 ressurgissent.

