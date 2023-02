Taux : les pires niveaux depuis 12 ans testés sur OAT & Bund information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 18:52

(CercleFinance.com) - Le taux longs ont atteint ce mardi leur pire niveau depuis 12 ans, à 3,19%, idem pour les Bunds à 2,71%.



La poussé de fièvre se calme un peu ce soir : nos OAT affichent +5Pts à 3,112% (le '2 ans' est monté à 3,25%), les Bunds +5Pts à 2,637%, les BTP italiens +3Pts à 4,463% (après 4,573% au plus haut), les 'Gilts' britanniques +4Pts à 3,850% (contre 3,89% ce midi).

Malgré une légère détente, les taux en terminent au-delà des sommets testés fin décembre 2022.

Ce sont les T-Bonds US qui s'en tirent le mieux avec +1,5Pts à 3,9370%... mais le '6 mois' affiche 5,16% et le '1 an' 5,05%.





La tension retombe un peu après la 6ème baisse consécutive du prix des logements aux Etats Unis et le recul du baromètre de la confiance du 'Conf'Board' de 106 vers 102,9 le mois dernier, alors que les économistes l'attendaient en moyenne autour de 108.

Si la composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est améliorée, passant de 151,1 à 152,8 d'un mois sur l'autre, celle mesurant leurs anticipations a chuté à 69,7, contre 76 le mois dernier.



En Europe, le 'fait du jour', concerne les chiffres de l'inflation en France qui rebondissent plus que prévu (les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% en février 2023, après +6% le mois précédent), ainsi qu'en Europe.

Et par un malheureux hasard, l'inflation s'accompagne d'un ralentissement de la croissance s'est par ailleurs confirmé dans l'Hexagone.



Au quatrième trimestre 2022, la croissance du PIB de la France en volume a ralenti de nouveau (+0,1% en variation trimestrielle, après +0,2% au troisième trimestre), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee, qui confirme ainsi sa première estimation.

Avec un fléchissement des importations (‑0,4%) et des exportations encore en progression (+0,5%), la contribution du commerce extérieur se montre positive (+0,3 point), de même que celle des variations de stocks (+0,2 point).



Seule satisfaction, la consommation : les dépenses de consommation des ménages français en biens augmentent nettement sur un mois, de 1,5% en volume après une chute de 1,6% en décembre 2022 (révisée d'une estimation initiale qui était de -1,3%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Ce rebond s'explique principalement par la forte augmentation de la consommation d'énergie (+4%) par contrecoup du chèque énergie.