Taux: les pertes se sont creusées après 16H, OAT/Bund à70Pts

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires qui avaient accueilli favorablement les résultats du second tour deviennent soudain moins confiants en fin d'après-midi (peu après 16H).



Les Bunds allemands qui étaient à l'équilibre au moment de l'ouverture des marchés US se dégradent de +4Pts à 2,5590%, nos OAT de +8,5Pts à 3,258% (dont +4Pts après 16H entre 4,216 et 4,256%) : le 'spread' avec le Bund se retend à près de 70Pts de base.

Plus au Sud, les BTP italiens se tendent de +7Pts vers 3,987%, les Bonos espagnols de +6Pts vers 3,3650% (+10Pts par rapport à nos OAT).



Outre-Atlantique, les T-Bonds affichent également +6Pts à 4,3260% et les 48H qui viennent pourraient être volatiles avec la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront très suivis par les investisseurs.



Lors de son audition prévue aujourd'hui devant le Congrès américain, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, pourrait reconnaître certains progrès dans la lutte contre l'inflation, tout en rappelant que la Fed reste 'dépendante des données'.



'C'est habituellement perçu comme le signal de l'enclenchement prochain du cycle de baisse des taux', rappelle Christopher Dembik, chez Pictet AM.



D'après le baromètre Fedwatch, les traders tablent actuellement sur une baisse de taux en septembre avec une probabilité qui atteint presque 74%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +9Pts vers 4,2050% et retrouvent leurs niveaux du 4 juillet.







