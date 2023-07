Taux : les OAT repassent le cap des 3%, les GiltsUK plongent information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 19:08

(CercleFinance.com) - La séance a sans surprise été très calme ce mardi, Wall Street étant fermé aujourd'hui pour la fête nationale des Etats-Unis (Indépendance Day), et la volatilité a quasiment disparu.

Les écarts du jour (légère dégradation des rendements) est non significative et si nos OAT ont flirté avec les 3%, ce seuil sert quasiment de pivot depuis octobre 2022.

Après un début de journée à l'équilibre, les Bunds ont rajouté +2,5Pt de base à 2,456%, même écart pour nos OAT à 3,004%, les BTP italiens se tendent de +5Pts à 4,198% (et 4,23% au plus haut).



Le seul chiffres du jour concernait la balance commerciale allemande: les excédents se contractent à 14MdsE (contre plus de 16,5MdsE en avril) au lieu de 17,5MdsE attendus.

L'Allemagne a exporté 130,5MdsE de marchandises tandis que 116,1MdsE ont été importés en Allemagne selon l'Office fédéral de la statistique (Destatis).



Pas de 'stats' US ce mardi mais les opérateurs restent sur une bonne impression après les derniers 'CPI' publiés en Europe et aux Etats Unis: en transactions électroniques, les T-Bonds restent quasi stables à 3,863% (+0,5Pt de base).

Outre-Manche, les 'Gilts' continuent de sombrer avec +5Pts à 4,4650% (un zénith a été inscrit à 4,48%) alors que les taux directeurs pourraient aller jusque vers 5,75% (le '1 an' bondit de +10Pts à 5,7400%... et ils ne rebaisseraient que très lentement puisque le '2 ans' culmine désormais à 5,38% et le '3 ans' anticipe un loyer de l'argent toujours supérieur à 5,15%.

Aux Etats Unis, les rendements à 2 et 3 ans s'établissent à 4,94 et 4,56%... mais Wall Street attend 100Pts de moins fin 2024 (3,95%) et fin 2025 (3,60%).