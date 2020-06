Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les marchés parient sur une BCE prête à en faire plus. Cercle Finance • 02/06/2020 à 19:37









(CercleFinance.com) - Ce fut encore une de ces belles journées où toutes les classes d'actifs montent, actions, pétrole, cuivre et obligations, avec des investisseurs galvanisés par les rumeurs de renforcement -à hauteur de +500MdsE- du programme d'achat d'urgence de la BCE (PEPP) qui sera ou non confirmé jeudi, soit pour une mise en place immédiate, soit pour la fin de l'année 2020. Un secret de polichinelle a également été levé: la BCE a acheté 100% des émissions souveraines italiennes, faisant exploser le plafond des 30% (il reste à analyser de façon 'granulaire' la qualité des BTP et des dettes corporate). Cela n'a même pas suffi à doper les BTP qui se dégradent de +3Pts à 1,50%. Inversement, les Bonos espagnols se détendent de -2Pts à 0,564%. Nos OAT se détendent de -1,6% à -0,038% et compriment le 'spread' par rapport aux Bunds (-0,7Pt à -0,40%). Outre-Atlantique, l'appétit pour le risque continue de drainer les liquidités vers Wall Street, de façon beaucoup plus tranchée qu'en Europe (les indices affichaient +2,5% en moyenne) et les T-Bonds se retendent de +2,5%, vers 0,687%. Aucun indicateur économique majeur ne figurait à l'ordre du jour ce mardi et les déclarations de Bruno Lemaire concernant une contraction de -11% du PIB français en 2020, ou de Gerard Darmanin annonçant un déficit de la Sécurité Sociale à -52,2MdsE et un déficit budgétaire de -220MdsE (presque 10% de notre PIB, avec déjà -92,2MdsE fin avril) n'ont eu aucun retentissement.

