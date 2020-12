Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les marchés font (très)confiance aux banques centrales Cercle Finance • 07/12/2020 à 19:06









(CercleFinance.com) - Très bonne entame de semaine et très belle séance sur les marchés obligataires qui effacent leurs pertes de la semaine passée avec des OAT qui se détendent de -3,3Pts vers -0,341% (et même -0,35% en séance). Même détente du côté des Bunds qui affichent -0,584%. Plus au Sud, -3Pts également sur les Bonos espagnols à 0,055% (et 0,049% en séance), les BTP italiens retracent leurs planchers historiques vers 0,5600%. Un optimisme résolu s'impose à 72H de l'ultime réunion de la BCE: les investisseurs espèrent que la BCE se décidera à intervenir à la hauteur des vents contraires et les 'pistes' seraient une forte augmentation du QE (de 20MdsE actuellement), ou de nouveaux prêts TLTRO à taux négatif de -1%. Les dernières déclarations de Christine Lagarde qui redoute une reprise en 'stop & go' laissent espérer qu'elle reste déterminée à doper une reprise économique qui s'essouffle, notamment en augmentant ses rachats d'actifs visant à contrecarrer les effets de la pandémie. 'Globalement, les banques centrales continuent à jouer leur rôle en matière de politique économique, permettant aux marchés à haut risque de poursuivre sur leur bonne lancée', rappelle César Perez Ruiz, responsable des investissements chez Pictet Wealth Management. Aux Etats Unis, les derniers chiffres concernant l'emploi ont trahi une dégradation conjoncturelle, aussitôt convertie en espoir de voir la FED mettre les bouchées doubles, de façon à compenser la possible absence de plan de soutien d'urgence de 908Mds$ (bloqué par les Républicains). Les T-Bonds se détendent de -3,Pts à 0,936% après avoir fait mine de déborder vendredi la résistance des 0,9650%, ce qui aurait pu préfigurer un rapide test du palier symbolique des 1.000%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.