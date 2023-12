Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les espoirs de détente de taux en 2024 s'exacerbent information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 19:30









(CercleFinance.com) - La conviction qu'une forte décrue des taux se profile en Europe en 2024 ne cesse de se renforcer face aux chiffres d'activité médiocres qui s'accumulent en zone Euro.



En effet, les rendement poursuivent leur détente avec des OAT à 2,735% (-6Pts) et des Bunds à 2,193% (-4,5Pts)... et les BTP italiens retombent résolument sous les 4,000%, avec -8Pts à 3,920%.



Des anticipations de plus en plus débridées évoquent 4 baisses de taux minimum en 2024 en Europe et peut-être même 5 aux Etats Unis (oui 5 allègements de 25Pts, en 3, 4 ou 5 étapes l'an prochain).



Ainsi, en 6 semaines, le rendement des T-Bonds US et des OAT s'est détendu de très exactement -40 et -50Pts respectivement (avantage à l'Europe), et de -85% pour les 2 instruments depuis le 26 octobre dernier.



Ce mouvement de décrue (entre 5,00% et 4,1200%) constitue pour le '10 ans' US (-5Pts ce mercredi) l'exacte réplique de la détente de -88Pts du 28/10 au 5/12/2022, entre 4,29% et 3,41%.

Et il y a 1 an jour pour jour, le marché spéculait déjà sur un 'pivot' de la FED au 1er semestre 2023.

Le scénario d'un assouplissement monétaire provoque un rallye obligataire depuis 15 jours qui présente toutes les caractéristiques d'un 'FOMO'.



Une euphorie renforcée par l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis : ADP n'a recensé que 103.000 emplois au mois de novembre (contre 150.000 attendu).

Cet indicateur, qui tombe deux jours avant la statistique officielle très attendue du Département du Travail (le 'NFP'), est venu provoquer une nouvelle détente des rendements obligataires.

Le nombre de demandes d'emploi 'ouvertes' (rapport 'JOLT') vient également d'être fortement révisé à la baisse hier pour le mois d'octobre, de 9,4 vers 8,7 millions (la barre des 10 était allègrement dépassée en début d'année).



En revanche, la productivité non-agricole a été revue de +0,5% à la hausse, à 5,2% au 3ème trimestre, après une hausse de 4,7% en estimation préliminaire.



Sur le front commercial, le déficit commercial des Etats-Unis s'est accru à -64,3 milliards de dollars en octobre, par rapport à celui de -61,2Mds du mois précédent... cela fait longtemps que l'accumulation des déficits US ne perturbe plus Wall Street.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.