Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : les espoirs de 2 baisses par la FED renforcés par CPI information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 19:32









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires accueillent avec enthousiastes un 'CPI' US conforme aux attentes des plus optimistes : il se tasse vers 3,00% (comme espéré) et les spéculations sur 2 baisses de taux (septembre et décembre) redoublent.

Les T-Bonds US se détendent de -10Pts vers 4,178%, le '2 ans' de -13,5Pts vers 4,496%, le '30 ans' de -8Pts vers 4,3900%.

La courbe reste donc inversée mais l'écart entre le 'court' et le 'long' se contractent de -5Pts vers +10Pts.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3% en juin sur 1 an, un taux annuel en baisse de 0,3 point par rapport à celui de mai, et légèrement inférieur à l'attente de Jefferies.



Hors énergie (+1%) et produits alimentaires (+2,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau au plus bas depuis avril 2021 et lui aussi en dessous des attentes (3,4%).



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de mai et juin 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont tassés de 0,1% en données brutes, mais ont augmenté symétriquement en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré un repli de -17.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 222.000) lors de la semaine du 1er juillet.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 233 500 soit une baisse de 5250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 4000 pour s'établir à 1 852 000 lors de la semaine du 24 juin soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Lors de son intervention au Congrès, mardi et hier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'était félicité du récent ralentissement de la hausse des prix, mais aussi déclaré attendre de nouveaux progrès permettant d'attester de cette amélioration.



Sur le marché obligataires européens, en l'absence de 'stats' marquantes, la tendance est au recul des rendements, le Bund allemand affichant -7Pts à 2,467% tandis que le taux des OAT françaises ressort à 3,12% (-7Pts), ce qui donne un 'spread' figé autour de 65 points de base.

Les BTP italiens se détendent de -7,3Pts à 3,79%.



Outre-Manche, alors que la croissance UK ressort à +0,5% (mieux que prévu), les 'Gilts' ont du mal à suivre la tendance haussière des autres marchés obligataires occidentaux : ils n'effacent que -1,5Pt à 4,115%.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.