Taux : les Bunds se détendent malgré un 'IFO' mieux que prévu

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens sont restés calmes mais bien orientés en ce nundi, marqué par l'absence des investisseurs britanniques et américains (Memorial Day).

Le plus paradoxal, c'est la détente observée sur le Bund (-1Pt à -0,496%) alors que l'indice allemand IFO du climat des affaires bondit de 74,2 en avril vers 79,5 ce mois-ci; la composante 'anticipations' progresse vers 80,1, battant le consensus de 75.

Nos OAT ont imité les Bunds avec -1Pt à -0,046%... et c'était encore plus positif sur les 'Bonos' avec -1,7PTS et -2Pts sur les BTP italiens à 1,586% alors que la BCE a musclé son programme d'achats la semaine dernière, à hauteur d'environ 30,5MdsE.

En France, sont attendues l'enquête mensuelle de conjoncture de l'Insee mardi, ainsi que les données détaillées du PIB au premier trimestre, l'estimation provisoire de l'inflation du mois de mai et les dépenses des ménages pour avril vendredi.

Pas de cotations naturellement à New York sur les T-Bonds : une nouvelle estimation de la croissance du PIB américain au premier trimestre pourrait être... 'pire que prévu', puis des revenus et dépenses des ménages pour avril affligeants: plus ce sera 'horrible', plus les banques centrales 'en remettront', cela devrait entraîner l'écrasement du rendement sous les 0,65%.

Les T-Bonds pourraient également jouer un rôle de valeur refuge: 'Les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine devraient être encore une source d'inquiétude durant cette semaine écourtée'.