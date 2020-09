Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les BTP italiens en vedette, les TBonds US comme figés Cercle Finance • 25/09/2020 à 19:33









(CercleFinance.com) - Nouvelle semaine positive sur les marchés obligataires et qui s'achève au zénith pour nos OAT avec un rendement retombé de -2Pts vers -0,252%. Même détente sur les Bunds qui confirment leur retour sous les -0,50%, à -0,527%. Stagnation en revanche des Bonos espagnols vers 0,247% et petite consolidation des BTP italiens (+1Pt à 0,888%)... mais un bilan hebdo très favorable (-9Pts de base) avec une succession de records annuels pour le '10 ans' italien (tombé jusque vers 0,824%) qui se rapproche de ses records absolus de septembre 2019 (vers 0,800%). Peu de mouvement sur les T-Bonds US qui décalent de l'épaisseur du trait : -0,3Pt de base à 0,661%... autrement dit, stabilité sur 24H, mais aussi sur la semaine écoulée, et même depuis le 8 septembre. Les T-Bonds sont-ils figés dans l'attente des élections ? Pas de 'market mover' à signaler: le seul chiffre -mineur- concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont ressorties en hausse de +0,4% après un bond de 11,7% en juillet (+11,2% en estimation initiale), selon le Département du Commerce alors que le consensus visait une hausse de l'ordre de 1%. En excluant le secteur des transports, les commandes de biens durables américaines ont aussi progressé de 0,4% le mois dernier, une progression toujours inférieure à l'estimation moyenne des économistes (+1%). D'après les économistes, les indices manufacturiers encourageants publiés durant l'été Outre-Atlantique laissent présager une nouvelle hausse des commandes, mais aussi des livraisons de biens d'équipement.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.