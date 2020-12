Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : les bons du Trésor ne profitent pas du 'risk off' Cercle Finance • 21/12/2020 à 19:13









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens restent figés malgré le lourd repli des places boursières (-2,7% en moyenne en Europe) qui aurait dû profiter aux actifs 'risk-off' comme les bons du Trésor. Les OAT restent pourtant inchangées à -0,335%/-0,34%, les Bunds également, à -0,575/-0,58%. Plus au Sud, des prises des dégagements affectent même les 'bonos' espagnols (+1Pt à 0,052%) et les BTP italiens (+1Pts à 0,5340%) qui avaient inscrit un plancher historique à 0,472% le 17/12. Les T-Bonds US se redressent symétriquement : le rendement se détend de-1Pt à 0,935% après publication de l'indice de l'indice d'activité de la Fed de Chicago qui sans surprise, a chuté en décembre à 0,27 après 1,01 en novembre (tout comme l'Empire State, puis le Philly FED précédemment). On attend également pour cette courte semaine la publication de la confiance des consommateurs du Conference Board ce mardi, les revenus et dépenses des ménages américains mercredi et les commandes de biens durables jeudi. Les Gilts se détendent de -4Pts supplémentaires alors que ce weekend (19/20 décembre) n'a pas apporté d'avancée décisive dans les négociations autour du Brexit... qui se poursuivent, contrairement à ce qui avait été annoncé par les 2 parties vendredi. L'île se retrouvée coupée du monde pour au minimum 48H, plus aucun camion (jusqu'à 10.000 par jour durant les fêtes) ne traverse la Manche (ni par le tunnel ni par voie maritime)... un blocus sans précédent, même en temps de guerre !

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.