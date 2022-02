Taux: les bons du Trésor de l'UE reperdent l'avance matinale information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 18:27

(CercleFinance.com) - Les T-Bonds se dégradent ce mardi (+4,2Pts vers 2,038%) bien que la FED n'ait rien annoncé à l'issue de sa réunion extraordinaire de lundi: ni hausse de taux ni d'arrêt anticipé de son 'QE.



La dégradation du jour était déjà bien amorcée avant la publication du 'PPI' (indice des prix à la production US) qui progresse 2 fois plus vite que prévu, de +1% au lieu de +0,5% attendu (soit +9,7% en rythme annuel) tandis que le 'Core PPI' (hors énergie et variables volatiles) grimpe de +0,8% au lieu des +0,4% anticipés (soit +8,4% en rythme annuel).



L'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York (conditions générales du secteur manufacturier dans la région de New York) ressort à +3,1 pour février, alors que le consensus tablait sur un chiffre de 28,2 ce mois-ci.

Pour rappel, après avoir atteint 31.9 en décembre, l'indice s'était effondré à -0.7 en janvier.

En ce qui concerne les six prochaines mois, l'optimisme à New York et ses environs est tombé à son plus bas niveau depuis mi-2020.



En Europe, c'est une journée très contrastée avec une nette détente (jusqu'à -5Pts) en matinée, mais tous les gains ont été reperdus dans l'après-midi.

Nos OAT finissent stables à 0,785%, ainsi que les Bunds à 0,3100.





L'indice du sentiment des investisseurs 'ZEW' a progressé de 51,7 vers 54,3 en février, une amélioration un peu plus faible que les 55 attendus par le consensus.



Le sous-indice du jugement sur 'la situation actuelle' remonte de -10,2 vers -8,1 après -10,2, mais cela reste inférieur au consensus de -6,00.



Selon Eurostat, le PIB a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE au 4ème trimestre par rapport au précédent, ce qui confirme donc en deuxième lecture l'estimation préliminaire de fin janvier.



Au troisième trimestre, le PIB avait augmenté de 2,3% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE. En comparaison avec le dernier trimestre 2020, il s'est accru de 4,6% dans la zone euro et de 4,8% dans l'UE au quatrième trimestre 2021, après +3,9% et +4,1% au troisième.



Selon une première estimation du taux de croissance annuel pour 2021, basée sur les données trimestrielles corrigées des variations saisonnières et des effets de calendrier, le PIB a augmenté de 5,2% dans la zone euro comme dans l'UE.



Plus au Sud, les Bonos se détendent de -1Pt et les BTP italiens de -2Pts à 1,956%.

Les Gilts britannique se dégradent de -0,8Pts vers 1,595%.